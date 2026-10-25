Nikdy v životě jsem neřídil náročnější monopost, stěžuje si NorrisPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nikdy v životě jsem neřídil náročnější monopost, stěžuje si Norris
Článek byl publikován 25.10.2026 01:53
Ferrari dominovalo všem třem volným tréninkům, a proto před kvalifikací panoval opatrný optimismus. Lewis...
Andrea Kimi Antonelli si v kvalifikaci na Velkou cenu USA vyjel pole position. Vedle pilota Mercedesu se do...
Andrea Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu USA. Druhý skončil Max Verstappen a třetí byl...
Max Verstappen se odmítl vyjádřit k autobiografii Christiana Hornera. Když byl v Austinu dotázán na knihu...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →