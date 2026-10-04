Nezdařená poprava v Tennessee otevřela právní problém, který protokoly neřeší

Christa Pikeová po středečním pokusu o popravu smrtící injekcí nezemřela a zůstává v nemocnici v bezvědomí a na přístrojích. Tennessee kvůli mimořádnému selhání pozastavilo všechny popravy do konce roku a nařídilo vyšetření postupu. Americký stát Tennessee řeší situaci, s níž jeho popravčí protokoly podle dostupných informací nepočítají. Padesátileté Christě Pikeové byly ve středu 30. září podány dvě dávky pentobarbitalu, látky používané při smrtící injekci. Přesto po aplikaci nezemřela a poprava byla po několika minutách přerušena.
Pikeová byla ještě tentýž večer převezena do nemocnice. Její obhájci soudu sdělili, že je v bezvědomí a napojená na přístroje. Lékaři se podle nich ve čtvrtek pozdě večer snažili zachránit její život a odstranit pentobarbital z organismu. Jeden z jejích právních zástupců Randy Spivey uvedl, že obhajoba zatím nemá jasnou představu o prognóze ani mnoho nových informací o jejím zdravotním stavu.
Podle obhájců látka neproudila do krevního oběhu
Klíčovou otázkou je, co se v popravčí komoře stalo po zavedení kanyl. Právníci Pikeové v soudním podání tvrdí, že pentobarbital kvůli špatnému zavedení kanyl neproudil do krevního oběhu tak, jak měl. Podle jejich tvrzení došlo k prasknutí žil a látka se zcela nebo zčásti dostávala do těla mimo žilní řečiště.
Obhajoba zároveň uvedla, že si žádný člen popravčího týmu problém včas neuvědomil. Místo nápravy chyby podle právníků tým připravil a podal záložní sadu injekčních stříkaček s pentobarbitalem. Právě tento detail odlišuje případ od situací, kdy se popravu nepodařilo zahájit proto, že zdravotnický personál nenašel vhodnou žílu.
Podle neziskové organizace Death Penalty Information Center je Pikeová jedinou osobou odsouzenou k trestu smrti, která v moderní éře amerického trestu smrti přežila samotné podání smrtící injekce. U několika jiných odsouzených byly popravy přerušeny ještě před aplikací chemikálií. Tady však látka do těla podána byla, a právě tím případ získává mimořádný právní i medicínský rozměr.
Tennessee zastavilo popravy a čeká na vyšetření
Guvernér Tennessee Bill Lee po nezdařené popravě nařídil pozastavit všechny popravy do konce roku a celou věc prošetřit. Stát se ocitl v neobvyklé situaci také proto, že oficiální pravidla podle dostupných informací nepopisují, jak postupovat, pokud odsouzený po aplikaci smrtící látky nezemře.
Nejde přitom o první problém s výkonem trestu smrti v Tennessee v tomto roce. V květnu 2026 byla přerušena a odvolána poprava Tonyho Carrutherse, protože se personálu déle než hodinu nedařilo najít vhodnou žílu. Guvernér mu následně udělil dočasný odklad popravy o jeden rok.
V americké debatě o trestu smrti se podobné případy vracejí opakovaně. Částečně srovnatelný byl případ Claytona Locketta v Oklahomě z roku 2014. Personál mu tehdy dlouho hledal vhodnou žílu a po zahájení aplikace chemikálií se objevily vážné komplikace. Poprava byla po zhruba dvaceti minutách zastavena, Lockett však ještě v popravčí komoře zemřel na infarkt.
Případ znovu otevřel i okolnosti rozsudku
Christa Pikeová byla odsouzena k trestu smrti za vraždu devatenáctileté Colleen Slemmerové z ledna 1995. Slemmerová byla její spolužačkou z centra odborné přípravy v Knoxville. Pikeová ji podle rozsudku spolu se svým tehdy sedmnáctiletým přítelem a další spolupachatelkou vylákala do zalesněné oblasti, kde ji mučili a zabili. Způsob vraždy tehdy vyvolal značnou pozornost médií.
Ještě před plánovanou popravou žádali právníci Pikeové guvernéra o zmírnění trestu na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V petici o 226 stranách poukazovali na její dětství poznamenané násilím, zanedbáváním a sexuálním zneužíváním. Uváděli také, že byla znásilněna v 11 a 17 letech, a připomněli diagnózy bipolární poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
Popravu se ve středu pokusil dočasně zastavit také federální odvolací soud, který chtěl prověřit, zda byla tvrzení o zneužívání a znásilnění v dětství před uložením trestu smrti náležitě zohledněna. Ještě tentýž den ale rozhodnutí odvolacího soudu zvrátil Nejvyšší soud.
Další vývoj bude záviset na zdravotním stavu Pikeové, výsledku vyšetřování i rozhodnutí státu, zda a kdy by vůbec mohl o dalším postupu uvažovat. Právník John Mills, který se dlouhodobě věnuje případům odsouzených k trestu smrti, upozornil, že Nejvyšší soud USA v minulosti druhé pokusy o vykonání popravy nezastavoval. To znamená, že případná právní bitva by se nevedla v prázdném prostoru, ale v prostředí, kde už soudy podobnou otázku posuzovaly.