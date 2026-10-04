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Jak nejlépe uchovat lískové ořechy

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Máte na zahradě nebo ve svém okolí lísku? Pospěšte si dříve než vás předběhnou veverky a nasbírejte si oříšky třeba na výborný řecký ořechový koláč.
Jak nejlépe uchovat lískové ořechy

Jak nejlépe uchovat lískové ořechy

Zdroj: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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