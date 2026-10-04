Podzimní putování po Evropě: Korutany, rakouská spolková země, která má dechberoucí podzimní krajinu a zajímavou historii

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Podzimní putování po Evropě: Korutany, rakouská spolková země, která má dechberoucí podzimní krajinu a zajímavou historiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přes 9 tisíc km2, půl milionu obyvatel, barvitá historie od osídlení Kelty, přes římskou provincii až po příchod Avarů a Slovanů. Tak šla historie v zemi, kterou také spravovali Habsburkové, reformovala Marie Terezie anebo trápil Napoleon.
Podzimní putování po Evropě: Korutany, rakouská spolková země, která má dechberoucí podzimní krajinu a zajímavou historiiZdroj: Aidin Hassan / Shutterstock.com
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 04.10.2026 13:00
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