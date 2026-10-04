Krásná mimozemšťanka: v podpaží prosvítala lepicí páska, herečku zastoupila dvojnice a kabelku obsluhoval štáb

Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Krásná mimozemšťanka, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova
V komedii Krásná mimozemšťanka z roku 1988 si hlavní roli vesmírné návštěvnice původně měla zahrát Shelley Long. Scénář k filmu navíc vznikl z námětu, který tvůrci v roce 1981 nabízeli studiu jako temnou alegorii o zneužívání dětí. Teprve po zásahu několika autorů se příběh proměnil do podoby, kvůli které Kim Basinger odmítla roli ve snímku The Accused. Otec rodiny chyboval ve jménu vlastní dcery
Ovdovělý vědec Steven Mills při svém bádání nechtěně vyšle radarový paprsek, kterým ohrozí vzdálenou planetu. Její obyvatelé proto na Zemi vyšlou půvabnou Celestu s úkolem zjistit složení vysílaných paprsků a zachránit svůj svět. Mimozemšťanka sice získává informace pouze ze své encyklopedické kabelky, ale i tak vědce na večírku okouzlí a získá si jeho srdce. Zvláštní chování nové matky ovšem brzy probudí podezření u Millsovy třináctileté dcery Jessie.
Vědcovu dceru ztvárnila Alyson Hannigan a s jejím jménem je spojena jedna z tvůrčích nedokonalostí. V čase 1:16:37 ji představitel Millse Dan Aykroyd osloví jejím skutečným příjmením Hannigan namísto seriálového jména Jessie.
Původní scénář vyprávěl o zneužívání dětí
Původní autor Jerico Stone vnímal příběh od začátku zcela odlišně. V roce 1981 projekt nabízel společnosti Paramount jako temnou alegorii o zneužívání dětí. Studio tehdy film nerealizovalo a práva putovala přes další majitele. Příběh postupně prošel výraznými úpravami a ze zhruba deseti scenáristů získali oficiální kredit pouze čtyři.
Výsledná verze scénáře zaujala Kim Basinger natolik, že kvůli roli Celesty odmítla účinkování v dramatu The Accused. Do postavy mimozemšťanky tvůrci původně zvažovali Shelley Long. Režisér Richard Benjamin měl během produkce neustálé obavy o umělé nehty hlavní představitelky. Sám uvedl, že nejděsivější telefonát mohl přijít od jejího řidiče s informací, že se jeden z dlouhých nehtů cestou na natáčení zlomil.
Záběry těla odhalily lepicí pásku i cizí nohy
V úvodní scéně na sebe Celesta nanáší rtěnku a rovnou do kamery pošle vzdušný polibek. Později v příběhu přitom tvrdí, že o líbání nic neví a ptá se na něj své encyklopedické tašky. Záběry z úvodu filmu ukazují ještě jeden detail, herečka zde vůbec nepředvádí své vlastní nohy. Z pěti set uchazeček vybrali tvůrci Shelley Michelle, která funguje jako její dvojnice.
Během milostné scény mezi Celestou a Stevenem tvůrcům unikla vizuální chyba. Mimozemšťanka dvakrát odhalí levé podpaží a v záběrech viditelně prosvítá špatně nalepená páska, která herečce zakrývá hrudník. Návaznost chybí také v pasáži na večírku, kam Celesta dorazí v červených šatech s rovnými vlasy. Následně se v autě převlékne a ven vystoupí s kudrnatou hřívou.
Na školním tanci se sešli budoucí televizní partneři
Ve snímku si odbyla svůj filmový debut Juliette Lewis. Před kamerou se objevili také Seth Green a Alyson Hannigan, kteří v příběhu tvoří pár na školním tanci. O devět let později si oba herci partnerskou dvojici zopakovali v upírském seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Samotná Alyson Hannigan se později při práci na seriálu Jak jsem poznal vaši matku setkala s další debutantkou z tohoto filmu, herečkou Suzie Plakson.
Na začátku filmu zní píseň Kiss od hudebníka Prince, kterou pro plátno přezpíval Tom Jones. S původním autorem skladby herečku Kim Basinger pojil i osobní život, o rok později s ním navázala vztah během příprav snímku Batman. Samotná kabelka, ze které Celesta čerpá poznatky, zřejmě imitovala svým tvarem a funkcí mechanické rameno mimozemšťanů z filmu Válka světů z roku 1953.
V odrazu okna a na podlaze uvízli filmaři
Hlas kabelce propůjčila Ann Prentiss. Pro herečku, která byla mladší sestrou režisérovy manželky, šlo o poslední filmovou roli vůbec. Taška se postarala o několik produkčních přehmatů. Když z ní začnou vyskakovat videokazety, v obraze se objeví člen štábu, který jednu z nich tlačí nahoru. Nečekaný pohled do zákulisí nabízí také scéna s odjezdem auta, kde se v zadním okně na okamžik odrazí hned dva filmaři. Podobný moment přináší i sekvence v elektrorozvodně, kde na podlaze leží člen personálu.
Tvůrci si neuhlídali zvířecí chování v ranní scéně s přípravou snídaně. Když Celesta nachystá pro bígla Dava několik misek s jídlem, zvíře to zmate, přestože plemeno bígla by ve skutečnosti okamžitě snědlo všechny předložené porce. Závěrečný osud potkal i pláž, na které hlavní hrdinka se svým létajícím talířem přistane. Tuto lokaci později využili televizní producenti pro natáčení seriálu Beverly Hills 90210.
Komedii Krásná mimozemšťanka vysílá Nova Cinema 4. října od 15:10, reprízu uvede o den později od 10:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).