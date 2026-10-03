„Slibujete?“ Zoufalý Trump v poloprázdné hale žadonil, aby Alabama volila, jako by kandidoval on

Donald Trump se vydal do Alabamy, jednoho z nejvěrnějších republikánských států, pro dávku potlesku před listopadovými volbami. Místo burácející arény ho ale čekaly celé řady prázdných sedadel. Osmdesátiletý prezident se navíc uchýlil k prosbě, která o nervozitě v jeho táboře vypovídá víc než jakýkoli průzkum: voliči si mají představit, že na kandidátce stojí on.
Chlubení před prázdnými tribunami
Páteční mítink se konal v aréně Mitchell Center na kampusu Univerzity Jižní Alabamy ve městě Mobile, která pojme něco přes deset tisíc lidí. Ani tak malou halu však prezident v srdci hlubokého jihu nedokázal zaplnit a za jeho zády zely prázdnotou celé řady, především v horních patrech. O to komičtěji působilo, že svůj hodinový projev zahájil vzpomínkou na rok 2015, kdy prý v Mobile nemohl najít dost velký prostor pro všechny své příznivce.
Trump speaks to a dwindling crowd with hundreds of empty seats in deep red Alabama as he copes with his growing disapproval numbers pic.twitter.com/pcl75c7IUZ
— Headquarters (@HQNewsNow) October 3, 2026
Přesností se Trump nedržel ani u dalších čísel. Tvrdil, že v Alabamě zvítězil o 55 procentních bodů, ve skutečnosti ji v roce 2024 vyhrál o třicet. Do státu podle svých slov přijel jen pozdravit a vyjádřit respekt, protože tamní republikáni své souboje vyhrají tak jako tak. Na místě to ovšem nevypadalo jako vítězné tažení, ale spíš jako snaha zachránit, co se dá.
Dělejte, jako bych kandidoval já
Nejvýmluvnější pasáž projevu přišla, když se prezident obrátil přímo na své voliče. „Při těchto volbách vás prosím, abyste předstírali, že jsem na kandidátce. Když tam nejsem, nedaří se nám. Když tam jsem, přijdou všichni. Takže prostě zavřete oči a představte si, že kandiduju,“ naléhal Trump. Později se k prosbě vrátil už se znatelnou netrpělivostí v hlase a vyžadoval od sálu slib, že ho všichni budou brát, jako by na lístku byl.
K citovému vydírání přidal i staronový úplatek. Pokud republikáni 3. listopadu udrží Sněmovnu i Senát, dostane prý každý Američan „Trumpovu dividendu“ pět tisíc dolarů. Slib, který by stál zhruba 1,35 bilionu dolarů a musel by ho schválit Kongres, doplnil strašením. Výhra demokratů by podle něj znamenala hospodářskou krizi srovnatelnou s rokem 1929.
Drahota jako vymyšlené slovo
Zatímco Američany nejvíc pálí ceny, prezident jejich starosti dál zlehčuje. O dostupnosti podle něj mluví jen demokraté, kteří si to slovo vymysleli, přičemž si v půlce věty málem ulevil sprostým slovem. Vzápětí se pochlubil, že jeho vláda ceny jen a jen snižuje. Benzin i nafta jsou přitom dražší než před začátkem války s Íránem. Ta podle Trumpa brzy skončí a ceny ropy pak prý spadnou dolů, což už veřejnost slyšela mnohokrát.
Vlažně přijatá chvála na adresu Laury Loomerové, kterou prezident nazval skvělým stratégem a „zabijákem, když se na vás naštve“, jen dokreslila atmosféru večera. Příští víkend se Trump do Alabamy vrací na univerzitní fotbalový zápas v Tuscaloose. Po nedávném pískotu v Tennessee je otázkou, zda ho tam čeká vřelejší přijetí než prázdná sedadla v Mobile.
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Náhledové foto: Pixabay
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