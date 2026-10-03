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„Slibujete?“ Zoufalý Trump v poloprázdné hale žadonil, aby Alabama volila, jako by kandidoval on

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Donald Trump se vydal do Alabamy, jednoho z nejvěrnějších republikánských států, pro dávku potlesku před listopadovými volbami. Místo burácející arény ho ale čekaly celé řady prázdných sedadel. Osmdesátiletý prezident se navíc uchýlil k prosbě, která o nervozitě v jeho táboře vypovídá víc než jakýkoli průzkum: voliči si mají představit, že na kandidátce stojí on.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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