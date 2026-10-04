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Českem se šíří invazivní hřib a vytlačuje původní druhy hub. Odborníci bijí na poplach

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Borové lesy se v posledních letech plní neobvyklým hřibem s nápadně dlouhou nohou. Zatímco někteří houbaři slaví nové úlovky, odborníci varují před vytlačováním původních druhů.
Českem se šíří invazivní hřib a vytlačuje původní druhy hub. Odborníci bijí na poplach

Českem se šíří invazivní hřib a vytlačuje původní druhy hub. Odborníci bijí na poplach

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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