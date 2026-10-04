Tuningový sraz se přesunul i do Olomouce. Policie zkontrolovala víc než stovku aut

Tuningový sraz se přesunul i do Olomouce. Policie zkontrolovala víc než stovku autPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tuningový sraz se přesunul i do Olomouce. Policie zkontrolovala víc než stovku autZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 04.10.2026 12:53
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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