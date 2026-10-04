Babovřesky ukazují jednu vesnici, ve skutečnosti jich bylo několik. Část známých filmových míst dnes vypadá jinak

Komedii Babovřesky vidělo v kinech přes 650 tisíc diváků. Fiktivní jihočeskou vesnici poskládal režisér zdeněk Troška z několika skutečných obcí v podhůří Blanského lesa. Dnes je spojuje čtyřicetikilometrová cyklotrasa. Výletníci na ní objeví filmovou faru, hospodu i místa se staletou německou historií. Falešnou faru tvoří obyčejný dům v Dobčicích
Filmová vesnice dostala jméno přesmyčkou podle skutečných Žabovřesk. Hlavní část děje se ale odehrává v nedalekých Dobčicích. Filmaři využili místní náves s rybníčkem a kaplí. Zástavba selského baroka tu zůstala téměř nenarušená. Do žlutého statku s číslem popisným 7 umístil štáb filmovou faru. Ve skutečnosti jde o běžný obytný dům. Filmařům stačilo namontovat na vrata příslušnou ceduli.
Dům filmového starosty najdou turisté pod číslem 4. Tento statek dříve patřil rodu Hüttnerů, ze kterého pochází herečka Iva Hüttnerová. Zahrál si i místní statek číslo 10. V něm dnes funguje stálá expozice o pobytu štábu americké armády na konci druhé světové války. Samotné Dobčice jsou velmi klidné. Zástupy turistů sem nemíří.
Babivřesky 3, FOTO: Vojtěch Resler / Pavel Vítek / distr. FILMBOX+ Kostel filmaři slepili ze dvou různých obcí
Komplikace nastaly při hledání kostela. Biskupství nepovolilo natáčení v objektech patřících církvi. Štáb si s tím nakonec ale poradil po svém. Venkovní scény natočil u kostela svatého Vavřince v Pištíně. Záběry z interiéru naopak vznikly v obci Dříteň. Místní barokní kostel svatého Dismase totiž vlastní přímo obec.
Dříteňští radní s natáčením souhlasili. Místnímu faráři se ale zásah do posvátného místa nelíbil. Filmařům se snažil plány zmařit. Vznik scén ale nezastavil. V komedii si zahrála také zpěvačka Lucie Bílá. Roli vzala z přátelství k režisérovi Zdeňku Troškovi. Údajně za natáčení nepožadovala žádný honorář.
Filmový štáb našel na tři roky zázemí v Netolicích
Pevné zázemí objevil štáb ve městě Netolice. Bydlel tu po celé tři roky v hotelu Rychta a v penzionu Staré Město. Přímo v Netolicích vznikly záběry z obchodů v podloubí na náměstí. Sklep netolické radnice zase posloužil pro scény ze strašidelného sklepení. Filmaři točili i u Žebrácké cesty za městem. Na louku umístili filmové minové pole.
Další lokace leží na trase mezi Netolicemi a Dobčicemi. V Záboří se natáčelo v bývalé kovárně s číslem 22. Dnes v budově funguje obchod, ve filmu sloužila jako hospoda. V sousedním statku číslo 15 vznikl filmový obecní úřad. Tým hokejistů našel ubytování ve Wellness hotelu Boží oko. Ten sídlí ve vesnické památkové rezervaci Malé Chrášťany.
Prázdné vsi po epidemii moru dosídlili Němci
Obce v podhůří Blanského lesa vynikají zachovalou architekturou. Jejich historie překvapí. Na počátku 16. století zasáhla oblast silná morová epidemie. V letech 1520 a 1521 nemoci podlehla převážná část místních obyvatel.
Představení vyšebrodského kláštera prázdné vsi rychle dosídlili. Povolali na statky osadníky z německého pohraničí a Švábska. V srdci jižních Čech tak vznikl německý jazykový ostrov, takzvaný Sprachinsel. Původní obyvatelstvo se tu udrželo přes čtyři sta let. Po válce stát místní Němce odsunul.
Cyklotrasa propojuje filmové lokace s památkou UNESCO
Filmová místa dnes křižuje několik cyklistických okruhů. Menší z nich měří zhruba čtyřicet kilometrů. Vede převážně po silnicích třetí třídy. Trasa začíná v Netolicích a směřuje na Lhenice po stopách staré Linecké stezky. Cyklisté projedou Dobčice, Záboří a dorazí do Holašovic. Ty figurují na seznamu památek UNESCO a na jejich okraji stojí
stonehenge. jihočeské
Cesta míjí i další historické památky. V Čakově stojí gotický kostel svatého Linharta z roku 1343. V Němčicích dominuje ještě starší kostel svatého Mikuláše, o kterém existují záznamy z roku 1220. Trasa se vrací k Netolicím přes osadu Zvěřetice a kolem rybníka Podroužek.
Fanoušci české komedie si mohou filmová místa připomenout i u obrazovek. Stanice FILMBOX+ One odvysílá snímek Babovřesky 2 ve čtvrtek 15. října v 17:45. Třetí díl následuje v pátek 16. října v 17:55.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( jihoceskyvenkov, jiznicechy, jiznicechy).