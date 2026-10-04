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Babovřesky ukazují jednu vesnici, ve skutečnosti jich bylo několik. Část známých filmových míst dnes vypadá jinak

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Komedii Babovřesky vidělo v kinech přes 650 tisíc diváků. Fiktivní vesnici filmaři poskládali z obcí, které dnes v jižních Čechách propojuje cyklotrasa.
Obec Dobšice

Obec Dobšice

Zdroj: FOTO:Jan Kameníček, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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