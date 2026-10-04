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Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961

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Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961

Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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