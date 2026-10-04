Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961

Slunečné a nadprůměrně teplé počasí v Česku vydrží podle meteorologů ještě do středy, ve čtvrtek má přijít déšť, více oblačnosti a citelné ochlazení. Současné babí léto zatím drží velmi stabilní ráz. Dny jsou převážně jasné, suché a odpoledne teplé, zatímco rána připomínají, že kalendář už je na začátku října. Český hydrometeorologický ústav očekává, že tento kontrast potrvá ještě několik dní. Poté by měla do střední Evropy postoupit studená fronta, která ukončí delší období beze srážek.
Do středy ještě slunce a teploty výrazně nad normálem
Počasí v Česku nyní ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu. Díky ní převažuje slunečno, srážky se téměř nevyskytují a odpolední teploty zůstávají na říjen nezvykle vysoko. Na většině území se mají maxima držet nad 20 stupni Celsia, místy se mohou přiblížit až hranici letního dne, tedy 25 stupňům.
Pro začátek října jde o hodnoty přibližně o pět až sedm stupňů vyšší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Meteorologové uvádějí, že podobně teplý a slunečný charakter počasí vydrží ještě do středy. Slábnoucí studená fronta, která už zasáhla západ Čech, přinesla jen minimum srážek a ráz počasí výrazně nezměnila.
Ranní teploty jsou ale podstatně nižší. Většinou klesají k 10 až 5 stupňům, ojediněle i níže. Na některých místech se objevují mlhy, zejména v západních a severozápadních Čechách. Chladné bylo i ráno na Šumavě, kde stanice Kvilda-Perla zaznamenala teplotu téměř minus čtyři stupně. Ojediněle se mohou vyskytnout také přízemní mrazíky.
Ve čtvrtek se počasí zlomí
Nejvýraznější změna má přijít ve čtvrtek. Obloha se začne zatahovat a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. Srážky by sice měly postupně slábnout, jejich význam je ale po dlouhém suchém období citelný. Zároveň se ochladí a teploty se začnou vracet k podzimnějším hodnotám.
O příštím víkendu už meteorologové očekávají denní maxima pouze mezi 11 a 16 stupni Celsia. Pro lidi, kteří plánují práci na zahradě, výlety nebo venkovní akce, je tak praktické počítat s tím, že nejpříjemnější část týdne připadne na období do středy. Od čtvrtka bude vhodné sledovat aktuální předpověď, protože přesné rozložení srážek a rychlost ochlazení se ještě mohou měnit.
Současná epizoda může patřit k nejdelším od roku 1961
Letošní babí léto je zajímavé nejen tím, jak příjemně působí v každodenním životě, ale i tím, jak výrazně vychází v meteorologických statistikách. Současná epizoda začala minulou sobotu a prvních šest dní bylo teplotně velmi výrazných. Na vybraných stanicích dosáhl průměr denních maxim od 26. září do 1. října hodnoty 22,3 stupně Celsia. Od roku 1961 šlo o čtvrté nejteplejší takové šestidenní období.
Od úterý do čtvrtka navíc alespoň jedna stanice v Česku zaznamenala letní den, tedy maximum 25 stupňů nebo více. Nejvyšší hodnota dosáhla 26,2 stupně Celsia na stanici Husinec, Řež. V pondělí i v pátek se teploty hranici 25 stupňů těsně přiblížily.
Typický obraz babího léta dokresluje i velký rozdíl mezi ránem a odpolednem. Na pěti vybraných stanicích přesáhla průměrná denní teplotní amplituda 15 stupňů. Relativní sluneční svit se pohyboval kolem 89 procent a srážky se prakticky nevyskytovaly.
Pokud současné počasí vydrží alespoň do středy, bude epizoda trvat 12 dní. V porovnání od roku 1961 by se tím zařadila na druhé místo mezi nejdelšími epizodami babího léta. Delší byla pouze ta od 9. do 22. října 1969, která trvala 14 dní.
Příjemné počasí má odvrácenou stranu
Dlouhé období slunce a sucha zvyšuje srážkový deficit, který se v Česku táhne už od začátku roku. Podle ČHMÚ je letošní rok zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo jen v letech 2003 a 2015.
V průměru na území Česka chybí oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek. To odpovídá zhruba 150 litrům vody na každý metr čtvereční. Deficit se týká celého území včetně horských oblastí, které obvykle patří k nejvlhčím. Z hor je na tom nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.
Čtvrteční déšť tak může být první výraznější změnou po dlouhé suché a teplé epizodě. Současně ale nepůjde jen o vítané srážky, ale i o návrat k běžnějšímu podzimnímu počasí. Babí léto se tím s velkou pravděpodobností uzavře.
zdroje: autorský text, ČHMÚ