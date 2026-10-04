Lyžovali jste v Dolomitech? Češi mohou od 15. října žádat o vrácení části peněz za skipas

Opatření se vztahuje na zákazníky, kteří si v zimních sezonách 2022/2023, 2023/2024 nebo 2024/2025 koupili jednodenní nebo vícedenní skipas platný pro jednu z 12 oblastí systému Dolomiti Superski. Podmínky přitom nejsou omezeny na obyvatele Itálie – v závazcích přijatých v řízení je výslovně uvedeno, že rozhodující není občanství ani místo bydliště zákazníka. O kompenzaci proto mohou žádat také Češi, pokud splní ostatní podmínky. Do programu patří Cortina d’Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena/Seiser Alm, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Zinnen Dolomites, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Gitschberg Jochtal/Brixen, Alpe Lusia/San Pellegrino a Civetta.
Nejde však o všechny permanentky používané v Dolomitech. Zahrnuty jsou zejména jednodenní a vícedenní oblastní skipasy s platností nejvýše 31 po sobě jdoucích dnů, včetně některých zvýhodněných či akčních variant. Naopak celoplošné jednodenní a vícedenní skipasy Dolomiti Superski, sezonní permanentky, Superski Family, Superdays, Ikon Pass nebo půldenní skipasy do programu nespadají. U kombinovaných produktů se může započítat pouze část vztahující se ke konkrétní lyžařské oblasti.
Kolik peněz lze získat?
Oprávněný zákazník si bude moci zvolit jednu ze dvou variant. První je přímé vrácení 20 procent z uznané hodnoty dřívějšího nákupu, které má být zasláno bankovním převodem. Druhou možností je slevový kredit odpovídající 30 procentům uznané částky pro budoucí nákup oblastního skipasu. Z nákupu uznaného například ve výši 500 eur by tak zákazník mohl získat 100 eur zpět na účet, nebo slevový kredit 150 eur. Kredit bude možné používat opakovaně až do jeho vyčerpání, nejpozději do konce zimní sezony 2028/2029. Při žádosti je ale nutné zvolit oblast, ve které bude kredit využit, a tuto volbu už následně nelze změnit.
Jak se starý nákup skipasu prokazuje?
Pro české turisty může být zásadní, že není vždy nutné mít několik let starou papírovou účtenku. Dolomiti Superski uvádí, že nákup lze doložit například číslem skipasu nebo dokladem o zaplacení. Pokud byl skipas součástí zájezdu zakoupeného prostřednictvím cestovní kanceláře či tour operátora, žádost musí podat přímo konečný zákazník. Od prodejce si má vyžádat potvrzení o nákupu skipasu a doložit také příslušnou platbu. Samotný doklad za celý turistický balíček nestačí, pokud z něj není možné prokázat, že jeho součástí byl právě dotčený skipas.
Kdy a kde se žádost podává?
Elektronické žádosti bude možné podávat od 15. října 2026 prostřednictvím specializované platformy Dolomiti Superski. Zájemci by s podáním neměli zbytečně otálet. Celkový fond činí 30 milionů eur, z toho 12 milionů připadá na přímé finanční náhrady a 18 milionů na slevové kredity, přičemž prostředky jsou dále rozděleny mezi jednotlivé lyžařské oblasti. Kompenzace budou poskytovány pouze do vyčerpání dostupných peněz a samotné podání žádosti ještě nezaručuje, že bude částka skutečně přiznána.
Proč Dolomiti Superski peníze vrací?
Program vznikl v souvislosti s řízením italského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže AGCM. Úřad se zabýval pravidly uvnitř systému Dolomiti Superski, která mohla podle jeho předběžných výhrad omezovat soutěž při určování cen oblastních skipasů a jejich distribuci prostřednictvím třetích stran. Řízení bylo v srpnu 2026 uzavřeno přijetím závazků ze strany Federconsorzio Dolomiti Superski a jeho 12 oblastních konsorcií; nejde tedy o rozhodnutí, kterým by úřad konstatoval porušení pravidel a uložil pokutu. Součástí závazků je vedle kompenzací zákazníkům také odstranění koordinace cenové a distribuční politiky oblastních skipasů do budoucna.
Zdroje: dolomitisuperski.com, agcm.it, fanpage.it