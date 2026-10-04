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Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jara

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Aby vám sklizená úroda mrkve vydržela přes celou zimu, musíte ji zajistit ty nejlepší podmínky. Zjistěte, na co si dát při jejím uchovávání pozor a jakým chybám se vyhnout.
Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jara

Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jara

Zdroj: Mdupontmobile / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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