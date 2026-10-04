Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jara

Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jaraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skoro celý život jsme mrkev skladovali špatně. Zavařovací sklenice a pět minut přípravy změní úrodu na zásobu do jaraZdroj: Mdupontmobile / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 04.10.2026 13:00
Na podzim je možné vysévat například cibuli, špenát nebo kopr. Aby se jim však dařilo, musíte dodržet...
Správné ohřátí jídla v mikrovlnce neznamená jen stisknutí několika knoflíků. Naopak, seznámit byste se měli...
Zářijová sklizeň petržele rozhoduje o tom, jestli budete trhat čerstvou nať ještě v říjnu, nebo se na záhon...
Poslední podzimní sečení patří k nejpodceňovanějším zahradnickým zásahům roku. Většina majitelů trávníků ho...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →