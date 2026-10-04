Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak zpracovat šípky: Šípkový čaj, sirup nebo marmeládu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při procházkách podzimní krajinou nemůžeme minout červené plody šípku, které již z dálky volají po naší pozornosti. Šípek je tou nejlepší formou vitamínu C, kterou můžeme užívat, a právě nyní je čas si natrhat hrsti na čaj nebo marmeládu.
Jak zpracovat šípky: Šípkový čaj, sirup nebo marmeládu

Jak zpracovat šípky: Šípkový čaj, sirup nebo marmeládu

Zdroj: Melica / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:00

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Jak nejlépe uchovat lískové ořechy
Jak nejlépe uchovat lískové ořechy
Období Střelce je tady, připravte se na velký shon, tvrdí antická mytologie
Období Střelce je tady, připravte se na velký shon, tvrdí antická mytologie

Období Štíra končí a následuje čas, kdy panuje Střelec, konkrétně od 22. listopadu do 21. prosince (nastane...

Podzimní putování po Evropě: Korutany, rakouská spolková země, která má dechberoucí podzimní krajinu a zajímavou historii
Podzimní putování po Evropě: Korutany, rakouská spolková země, která má dechberoucí podzimní krajinu a zajímavou historii

Přes 9 tisíc km2, půl milionu obyvatel, barvitá historie od osídlení Kelty, přes římskou provincii až po...

Jaká znamení prožijí výjimečný říjen i přesto, že jsou singles? Láska čeká na Blížence i Váhy.
Jaká znamení prožijí výjimečný říjen i přesto, že jsou singles? Láska čeká na Blížence i Váhy.

Stále se vám nedaří najít toho pravého partnera pro život? Třeba jen zatím nepřišla ta správná chvíle na...

Sklizeň dýní: Kdy je ten správný čas a co je třeba vědět
Sklizeň dýní: Kdy je ten správný čas a co je třeba vědět

Velikost vypěstovaných dýní je zdrojem hrdosti nejednoho zahrádkáře. Je úžasné vidět, jak nápadné plody...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.