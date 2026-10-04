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Meteorologové prozradili, kdy v Česku napadne sníh. Jeden měsíc se bude vymykat normálu

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První dlouhodobé výhledy pro zimu 2026/2027 naznačují, že velká část Evropy může mít se sněhem problémy. Nejnovější data modelu ECMWF ale současně ukazují jeden výrazný zlom: během února se ve střední Evropě objevuje podstatně příznivější signál pro sněžení. Jde však o sezonní výhled na několik měsíců dopředu, nikoli o klasickou předpověď počasí.
Meteorologové prozradili, kdy v Česku napadne sníh. Jeden měsíc se bude vymykat normálu

Meteorologové prozradili, kdy v Česku napadne sníh. Jeden měsíc se bude vymykat normálu

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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