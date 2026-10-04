Meteorologové prozradili, kdy v Česku napadne sníh. Jeden měsíc se bude vymykat normálu

Aktualizovaný sezonní výhled zveřejněný serverem Severe Weather Europe pracuje s daty evropského modelu ECMWF. Zatímco celkový obraz zimy zůstává pro značnou část Evropy z pohledu sněhu spíše nepříznivý, únor se v aktuálních datech odlišuje. Pro střední Evropu se objevuje zesílený signál sněhových srážek vůči dlouhodobému průměru. To však neznamená, že lze už začátkem října určit množství sněhu pro konkrétní česká města nebo regiony.
Dlouhodobé modely přitom pro Evropu počítají převážně s mírnějším západním až jihozápadním prouděním od Atlantiku. Právě vyšší teploty mohou v nížinách a středních polohách omezovat množství sněhu, i když bude srážek dostatek. Vyšší šanci na příznivější sněhové podmínky mají podle současných scénářů horské oblasti. OpenSnow například očekává nadprůměrné množství sněhu v hlavní části Alp od Francie po západ Rakouska, zatímco pro východní Evropu vychází celkový sezonní signál hůře.
Do hry výrazně vstupuje El Niño
Jedním z faktorů, s nimiž letošní sezonní modely pracují, je mimořádně silné El Niño v tropickém Pacifiku. Americké Climate Prediction Center v zářijovém výhledu uvedlo, že El Niño dál zesiluje a pravděpodobnost velmi silné události během podzimu a zimy 2026/2027 přesahuje 90 procent. Pro období říjen až prosinec NOAA tehdy vyčíslila na 75 procent pravděpodobnost, že by síla jevu mohla překonat předchozí události zaznamenané od roku 1950. Ani mimořádně silné El Niño však neurčuje evropské počasí samo o sobě.
Právě u Evropy je vztah mezi El Niñem a průběhem zimy podstatně slabší než například v Severní Americe. OpenSnow proto upozorňuje, že sezonní zimní prognózy mají pro Evropu nižší míru spolehlivosti a na výsledné počasí působí i další oceánské a atmosférické faktory. Výhledy zveřejněné několik měsíců před zimou je proto potřeba chápat jako pravděpodobnostní scénáře, které se mohou s dalšími běhy modelů výrazně měnit.
Výhled se ještě může několikrát změnit
Rozdíly jsou vidět už mezi jednotlivými verzemi modelových prognóz. Starší sezonní výpočty ECMWF ukazovaly pro velkou část Evropy včetně února spíše deficit sněhu, zatímco novější zářijová aktualizace přinesla pro střední Evropu během února silnější sněhový signál. Právě takové změny ukazují, proč nelze několik měsíců dopředu spolehlivě určit konkrétní průběh zimy v Česku. Přesnější obraz bude možné získat až s dalšími aktualizacemi modelů a především s přiblížením jednotlivých zimních měsíců.
Zdroje: Severe-weather.eu, NOAA.gov, OpenSnow.com