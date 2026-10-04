Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tisícovka aut i přesuny po Brně. Policisté dohlíželi na tuningový sraz, padaly pokuty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihomoravští policisté mají za sebou perný víkend. Do Brna a jeho okolí zamířil mezinárodní tuningový sraz čítající zhruba tisícovku upravených vozů. Účastníci během noci opakovaně měnili lokality a zkoušeli pozornost hlídek, které ale udržely situaci pod kontrolou.
Tisícovka aut i přesuny po Brně. Policisté dohlíželi na tuningový sraz, padaly pokuty

Tisícovka aut i přesuny po Brně. Policisté dohlíželi na tuningový sraz, padaly pokuty

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Nezastavila je ani srpnová tragédie. Dva řidiči u Pohořelic výrazně překročili rychlost
Nezastavila je ani srpnová tragédie. Dva řidiči u Pohořelic výrazně překročili rychlost
Kyjovská nemocnice zahajuje přípravy na výstavbu nového urgentního příjmu
Kyjovská nemocnice zahajuje přípravy na výstavbu nového urgentního příjmu

Nemocnice Kyjov zahajuje přípravy na jednu z nejvýznamnějších investic ve své historii. V areálu vyroste...

Teplárny Brno zahájily první sezonu s plným provozem kotle na dřevní štěpku
Teplárny Brno zahájily první sezonu s plným provozem kotle na dřevní štěpku

Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v...

Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku Včelín
Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku Včelín

Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a...

Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura
Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura

Brno dokončilo Strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.