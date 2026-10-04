Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat

Spojené arabské emiráty označily útok v kokpitu letu Flydubai FZ 1073 za teroristický čin a vyšetřují, jak se pilot s dřívějšími problémy kvůli extremistickým názorům dostal do služby na lince do Tel Avivu. Středeční let společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu se změnil v mimořádně vážný bezpečnostní incident krátce poté, co měl kopilot napadnout kapitána a pokusit se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě bylo 182 lidí. Stroj nakonec nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku, kde situaci převzaly místní úřady.
Generální prokurátor Spojených arabských emirátů Hamad Sajf aš-Šamsí podle státní agentury WAM uvedl, že vyšetřování incidentu dospělo k závěru, že se kopilot pokusil provést teroristický útok. Motiv útočníka ale nebyl oficiálně definitivně popsán a vyšetřovatelé se zabývají i tím, zda jednal sám, nebo měl vazby na extremistickou skupinu.
Útok v kokpitu a zásah cestujících
Podle dosavadních informací byl napaden indický kapitán Smit Maččhar. Útočník měl použít sekeru, která bývá v kokpitu pro případ mimořádné situace. Po napadení začalo letadlo prudce klesat. Kapitánovi se však podařilo otevřít dveře kokpitu, což umožnilo zásah části posádky a cestujících.
Právě jejich zásah podle dostupných informací zabránil tomu, aby útočník získal nad strojem kontrolu. Kapitán byl zraněn, přesto se událost obešla bez havárie a letadlo bezpečně dosedlo v Saúdské Arábii. V Indii i Izraeli je Smit Maččhar popisován jako muž, jehož jednání pomohlo zachránit cestující i posádku.
Saúdská Arábie následně vydala do Spojených arabských emirátů zraněného kapitána i podezřelého pilota. Právě Emiráty vedou hlavní vyšetřování za účasti dalších zemí, protože let vyrazil z Dubaje, mířil do Izraele a nouzově přistál na saúdskoarabském území.
Kdo je podezřelý pilot
Podezřelý je v dostupných informacích uváděn jako Hamám Hamání, také jako Hamam al-Hammami. Má jít o občana Ománu, který se narodil ve Spojených arabských emirátech ománskému otci a syrské matce. V minulosti měl několik let pracovat pro ománskou společnost Oman Air.
Právě jeho předchozí působení v Ománu je nyní jednou z klíčových částí případu. Podle osob obeznámených s vyšetřováním měl v Ománu zákaz létat kvůli obavám, že přijal extremistické názory. V jedné z dřívějších fází měl být vyřazen z leteckého výcviku a převeden na jinou pozici.
Z veřejně dostupného profesního profilu, který byl později smazán, vyplývalo, že z Oman Air odešel v únoru 2025. Poté měl působit u Royal Air Maroc a následně u Flydubai, kde měl podle izraelského činitele pracovat přibližně osm měsíců. Zatím není jasné, jak podrobně ho nový zaměstnavatel před přijetím prověřoval.
Největší otázka: jak prošel do kokpitu
Právě prověrky a předávání bezpečnostních informací mezi státy a zaměstnavateli jsou nyní podstatou širšího problému. Pokud měl pilot v jedné zemi omezení kvůli obavám z radikalizace, vyšetřovatelé potřebují zjistit, zda se tato informace dostala k dalším zaměstnavatelům a příslušným úřadům.
Pro cestující z Evropy, včetně českých dovolenkářů a lidí létajících přes Dubaj, to neznamená jednoduchý závěr, že by komerční létání bylo samo o sobě méně bezpečné. Událost ale ukazuje slabé místo, které není vidět při běžné letištní kontrole: rozhodující nemusí být jen kontrola zavazadel a cestujících, ale také dlouhodobé prověřování osob s přístupem do kokpitu.
Vyšetřovatelé se zabývají také obsahem na sociálních sítích vedených pod jménem podezřelého. Po útoku se na nich objevila videa a další materiály s extremistickými motivy. Zůstává však nejasné, kdo je zveřejnil a zda mohly být příspěvky naplánované předem.
Politický rozměr případu
Incident má i výrazný politický rozměr, protože šlo o linku z Dubaje do Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že útočník prošel islamistickou radikální indoktrinací, a naznačil, že mohlo jít o sebevražedný útok. Oficiální vyšetřování ale zatím motiv nepopsalo tak, aby byly všechny okolnosti uzavřené.
Flydubai se tak ocitla pod tlakem kvůli otázce, jakým způsobem prověřila pilota před nástupem. Z dostupných informací zatím nevyplývá, zda společnost o dřívějším zákazu létání v Ománu věděla. Právě tato část případu bude pro letecký sektor zásadní, protože se netýká jen jedné linky, ale důvěry v bezpečnostní systém, který má zabránit vstupu rizikových osob do kokpitu.