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Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat

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Let z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát poté, co kopilot podle vyšetřovatelů napadl kapitána. Případ otevíá otázky prověrek pilotů.
Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat

Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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