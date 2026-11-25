Samsung připravuje vlastní podobu Dynamic Island. Novinka by mohla dorazit s Galaxy S27
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Samsung připravuje vlastní podobu Dynamic Island. Novinka by mohla dorazit s Galaxy S27Zdroj: Galaxy S26 Ultra; zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 25.11.2026 13:58
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