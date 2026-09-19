Nevyhazujte staré kuchyňské hodiny z ČSSR. Za tyhle modely dávají sběratelé i 60 000 Kč

Staré kuchyňské hodiny většinou skončí při vyklízení bytu po prarodičích v kontejneru. Roky visely na stěně, nikdo jim nevěnoval pozornost a dnes vypadají jako věc na vyhození. U některých modelů z československé výroby by to ale byla velká škoda. Většina kusů má sběratelskou cenu spíš symbolickou, jenže o pár konkrétních hodin se mezi sběrateli vede opravdový boj a částky, které za ně padají, dokážou pořádně překvapit.
Hodiny, které tikaly skoro v každé domácnosti
Za tuzemskými hodinami stála značka, kterou zná každý. Národní podnik Chronotechna ve Šternberku vyráběl budíky, stolní i nástěnné hodiny už od poloviny čtyřicátých let a postupně se vypracoval mezi přední evropské výrobce. Od konce padesátých let nesla jeho produkce logo PRIM, tedy stejné jméno, které později proslavily náramkové hodinky z Nového Města nad Metují.
Rozsah výroby byl obrovský. Šternberský podnik dohromady vychrlil přes šedesát milionů hodin a budíků, jen mechanických budíků tu v osmdesátých letech vznikalo víc než milion a půl ročně. Kuchyňské hodiny s pérovým strojkem a kovovým klíčkem tak měla doma prakticky každá rodina. A přesně kvůli tomu dnes běžný kus velkou cenu nemá, protože se jich vyrobilo příliš mnoho.
Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč Kolik dostanete za obyčejný kousek
Stačí projít aukční portály a bazary a realita je jasná hned. Klasické nástěnné primky z padesátých a šedesátých let, funkční a s originálním klíčkem, se prodávají zhruba od sta korun do 1 500 korun. Za pěkně zachovalý funkční kus s krabicí a klíčkem si prodejci řeknou kolem tisíce korun, obyčejné retro hodiny bez lesku jdou i za pár set korun.
Je to poctivá starožitnost s hezkou patinou, žádné zázraky od ní ale nečekejte. Sériová výroba znamená, že podobné hodiny se válí na půdách i v antikvariátech po celé zemi, a bohatá nabídka drží ceny při zemi. Pokud vám doma visí úplně běžný model, prodejem si vyděláte sotva na oběd.
Za co sběratelé platí desetitisíce
Úplně jiná liga začíná u vzácnějších designových kousků. Když se padesátá léta přehoupla do šedesátých, zařadila Chronotechna do výroby hodiny i budíky, jejichž vzhled čerpal z tehdy módního bruselského stylu. Ten vzešel z úspěchu československého pavilonu na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde naše expozice získala hlavní cenu, a na dvě desetiletí ovlivnil, jak u nás vypadal nábytek, svítidla i obyčejné předměty denní potřeby.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med Nejžádanější jsou designově výjimečné kusy, u kterých se ceny vyšplhají do desítek tisíc korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě hodiny v bruselském duchu, s odvážnou geometrií, výraznými barvami a netradičním ciferníkem, dnes patří k nejžádanějším. U dobře dochovaných designových modelů se ceny šplhají do desítek tisíc korun a u nejlepších mechanických kusů klidně ke 40 000 až 60 000 korunám. Skutečné rarity, po kterých sběratelé pátrají roky, se výjimečně blíží až ke hranici sta tisíc.
Podle čeho poznáte cennější model
Než hodiny odnesete do sběru, věnujte jim chvilku. O výsledné ceně rozhoduje víc věcí najednou:
design a vzácnost modelu: nejvíc táhnou nezvyklé tvary, výrazné barvy a ciferníky v duchu bruselské moderny, kterých se dochovalo málo; typ pohonu: kusy s mechanickým strojkem na klíček mají navrch nad pozdějšími hodinami na baterku; kompletnost balení: dochovaná krabice, klíček, návod nebo dokonce účtenka posunou cenu výrazně nahoru; stav a původnost: neopravovaný lak i ciferník znalci cení výš než pozdější zásahy a u opravdu vzácného kusu jim často nevadí ani to, že hodiny nejdou; původ: značení Made in Czechoslovakia na zadní straně láká hlavně kupce ze zahraničí. Než je vyhodíte, nechte si je ocenit Přečtěte si také: Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta
I nefunkční kus má u vzácného modelu smysl schovat. Rozběhat letitou pérovku umí hodináři zaměření na historické mechanismy a u žádaného modelu se taková oprava zaplatí. Kolik hodiny reálně stojí, nejlíp odhadnete podle dosažených cen podobných kusů na aukčních portálech, poradí ale i starožitník nebo online komunity sběratelů, kde takové hodiny pravidelně mění majitele.
Než tedy staré hodiny hodíte do kontejneru, otočte je a podívejte se na zadní stranu i na strojek. Právě tam se často pozná rozdíl mezi bezcenným kusem a nálezem za desítky tisíc korun.
Zdroje: https://www.antik-hovorka.cz/primland-clanky/antik-blog-1/strucna-historie-chronotechny-sternberk-9.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/uz-je-cas-oslavit-narozeniny-hodinky-prim-zacaly-tikat-pred-sedmdesati-lety-57301, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruselsk%C3%BD_styl, https://blog.aukro.cz/bruselsky_styl/, https://aukro.cz/kuchynske-hodiny-prim-7120337422, https://techsvet.cz/domacnost/tyhle-nastene-hodiny-mate-nejspis-stale-doma-dnes-je-snadno-prodate-za-100-tisic/petrakadlecova/