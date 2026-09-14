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Nespavost se nevyplácí podceňovat, je spojena s celou řadou onemocnění

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Dostatečný spánek je základem správného fungování našeho organismu. Ovlivňuje vše – přes tělesné funkce až po psychickou pohodu. O to zásadněji může naši celkovou pohodu narušit jeho nedostatek či nevyhovující spánkový režim. Problematické usínání či jinak narušený spánek se může pojit s řadou nemocí.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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