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Lunární měsíce rozdělují těhotenství jinak než běžný kalendář. Každé období má přinášet specifické změny ve vývoji dítěte

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Těhotenství je patrně nejkrásnější období života každé ženy. To sebou mimo jiné přináší i mnoho nepříjemných okamžiků. Co však zajímá každou ženu, je jak se vyvíjí její miminko, jak je už asi velké, co se...
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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