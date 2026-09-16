Krajský soud zamítl žalobu energetického giganta ČEZ na zrušení ochranného pásma vodního zdroje OLMA, které mimo jiné blokuje stavbu veledůležitého východního obchvatu Olomouce. Podobnou žalobu podalo i ŘSD, výsledek lze očekávat stejný. ČEZ nyní zvažuje, co dál.
Neprůstřelné ochranné pásmo, soud zamítl žalobu ČEZ. Obchvat je dál ve hvězdách
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