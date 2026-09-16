Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Neprůstřelné ochranné pásmo, soud zamítl žalobu ČEZ. Obchvat je dál ve hvězdách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krajský soud zamítl žalobu energetického giganta ČEZ na zrušení ochranného pásma vodního zdroje OLMA, které mimo jiné blokuje stavbu veledůležitého východního obchvatu Olomouce. Podobnou žalobu podalo i ŘSD, výsledek lze očekávat stejný. ČEZ nyní zvažuje, co dál.
Neprůstřelné ochranné pásmo, soud zamítl žalobu ČEZ. Obchvat je dál ve hvězdách

Neprůstřelné ochranné pásmo, soud zamítl žalobu ČEZ. Obchvat je dál ve hvězdách

Zdroj: Studio třiarchitekti
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
BLOG: Olomouckým krajem projela Spanilá jízda, kterou zajišťoval tým Renegade
BLOG: Olomouckým krajem projela Spanilá jízda, kterou zajišťoval tým Renegade
Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení
Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení

Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z...

DRBNA HISTORIČKA: Jakub Vojáček vyráběl v Prostějově kořalku již v roce 1826
DRBNA HISTORIČKA: Jakub Vojáček vyráběl v Prostějově kořalku již v roce 1826

Prostějov má dlouholetou palírenskou tradici, která sahá až do 16. století. Jeden z významných podniků...

Jak na stále častější úrazy kolen? Lékaři v Jeseníku využívají šetrnou nanoskopii
Jak na stále častější úrazy kolen? Lékaři v Jeseníku využívají šetrnou nanoskopii

Na vlnu úrazů v Jeseníkách, které souvisí se čtyřkolkami, traily nebo sjezdy na koloběžkách, reagují...

Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze
Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze

Stejného bezdomovce z Přerova dvakrát po sobě tento týden málem odvezl popelářský vůz. Muž vlezl do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.