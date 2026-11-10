Laboratoř na top úrovni. Poliklinika v centru Olomouce investovala miliony

Podle zástupců zdravotnického zařízení v centru hanácké metropole se poliklinika vybavením laboratoře dostává na úroveň velkých nemocnic.
„Modernizaci laboratoře nevnímáme jako investici do jednoho přístroje. Je to investice do dostupnosti a návaznosti zdravotní péče v Olomouci. Chceme, aby pacient mohl co nejvíce potřebných služeb vyřídit na jednom místě a aby lékař měl k dispozici kvalitní diagnostické zázemí, které odpovídá současným nárokům na ambulantní medicínu,“ komentoval v tiskové zprávě Ilja Spurný, jednatel SPEA Olomouc.
Laboratorní pracoviště v budově polikliniky slouží pro více než 30 interních ordinací včetně praktických lékařů či specializovaných ambulancí a dále spolupracuje s desítkami externích samostatných ordinací, které poskytují zdravotní péči v Olomouci i širším okolí. „Všem těmto subjektům denně zajišťujeme spolehlivý servis biochemické a hematologické analýzy vzorků. Nové řešení zvládá zpracovávat vyšší počty vzorků v kratším čase a lépe reagovat na období s vyšší zátěží,“ uvádí zástupci společnosti SPEA. V současnosti tak laboratoří projde přes 750 tisíc vzorků ročně, v plánu je zvýšení počtu prováděných laboratorních vyšetření v horizontu tří let o 30 procent.
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Jádrem vylepšení, které vstoupilo do rutinního provozu v průběhu letošního léta, je automatizovaná linka Atellica Solution od Siemens Healthineers. Ta podle představitelů polikliniky propojuje biochemická a imunochemická vyšetření s automatizovanou manipulací se zkumavkami. Systém je dokáže odvíčkovat a po zpracování znovu uzavřít; urgentním vzorkům umožňuje přednostní zpracování. SPEA je navíc teprve druhým zdravotnickým zařízením v České republice, které má systém vybavený modulem Sealer pro automatické uzavírání zkumavek.
„Automatizace nám umožňuje zvládnout větší objem práce a současně omezit množství rutinních manuálních úkonů. Pro laboratoř je důležité, že pracovníci mohou věnovat více času odborné činnosti a kontrole kvality. Pro lékaře je zase zásadní spolehlivost a dostupnost výsledků,“ uvedla Lenka Smékalová, vedoucí laboratoře SPEA Olomouc.