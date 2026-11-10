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Laboratoř na top úrovni. Poliklinika v centru Olomouce investovala miliony

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Špičková automatizovaná laboratorní linka nově slouží nejen odborníkům polikliniky SPEA v centru Olomouce. Technologie za několik milionů korun navýší kapacitu provozu a zkrátí i dobu dostupnosti výsledků.
Laboratoř na top úrovni. Poliklinika v centru Olomouce investovala miliony

Laboratoř na top úrovni. Poliklinika v centru Olomouce investovala miliony

Zdroj: SPEA Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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