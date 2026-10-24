Nemusíte hned proklínat operátora. Rychlý restart síťového připojení v mobilu, když blbne internet

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Mobilní data v telefonu s OS Android

Mobilní data v telefonu s OS Android

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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