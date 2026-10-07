Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 vzor dnes sběratelé platí tisíce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stojí to v kredenci celé roky, zapadlé mezi svátečním servisem a vázou […]
Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 vzor dnes sběratelé platí tisíce

Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 vzor dnes sběratelé platí tisíce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:18

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 20 000 Kč. Tuhle věc měla doma skoro každá babička
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 20 000 Kč. Tuhle věc měla doma skoro každá babička
Tenhle popelník z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 5 000 Kč
Tenhle popelník z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 5 000 Kč

Málokterá věc z panelákového obýváku zažila takový obrat jako obyčejný skleněný popelník. […]

Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč
Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč

Gumičky od zavařenin, sirky, propiska bez náplně a někde vzadu malý kovový […]

V ČSSR ležel v každém obýváku a nikdo si ho nevážil. Dnes je z něj sběratelská rarita za téměř 6 000 Kč
V ČSSR ležel v každém obýváku a nikdo si ho nevážil. Dnes je z něj sběratelská rarita za téměř 6 000 Kč

Fialové sklo, vlnitý okraj a masivní dno. Takhle vypadá popelník, za který […]

Jezte 1 lžíci denně. Imunita bude celou zimu jako ze železa
Jezte 1 lžíci denně. Imunita bude celou zimu jako ze železa

Každé ráno jedna lžička a přes zimu pokoj od rýmy? Zní to […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.