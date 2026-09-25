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Nejznámější duch v Bílém domě. Abraham Lincoln, 16. prezident, se zjevuje jako fantom

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Jeden z velmi oblíbených amerických prezidentů 19. století má svou slávu již za sebou. I přesto se o něm ale velmi často hovoří, a to ve spojitosti s tajemstvím opředeným záhadami. Abraham Lincoln má totiž i v 21. století stále navštěvovat Bílý dům.
Nejznámější duch v Bílém domě. Abraham Lincoln, 16. prezident, se zjevuje jako fantom

Nejznámější duch v Bílém domě. Abraham Lincoln, 16. prezident, se zjevuje jako fantom

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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