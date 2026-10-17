Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala po šedesátce

Své 60. narozeniny jsem oslavila v kruhu svých nejbližších i v zaměstnání. Tam jsem ale byla čím dál méně spokojena. Práce vědecké pracovnice na Karlově univerzitě mě sice bavila, ale unavovala mě s ní spojená administrativa, shánění grantů aj.
Také jsem se musela starat o maminku, bydlící v sousedním domě, která s postupující Parkinsonovou nemocí byla čím dále méně soběstačná. A tak jsem dobrovolně odešla do důchodu o dva roky dřív. Vůbec jsem nepřemýšlela o tom, co budu dělat. Jen jsem věděla, že už chci pryč.
V prvním roce mi kolegové ještě posílali své odborné texty k jazykové korektuře, kterou jsem běžně dělala jako „vedlejšák“. Jinak jsem několik týdnů po odchodu do důchodu odpočívala, chodila na procházky, na výstavy, trávila víc času se svým dlouholetým přítelem a jeho rodinou. A toulala se po internetu. Kde jsem jednou objevila jakýsi portál s názvem i60. Zaujal mě, zalíbil se mi. Ale trvalo ještě asi měsíc, než jsem se rozhodla se na něj zaregistrovat. Nejvíc se mi líbila představa, že budu v klidu svého domova psát a své texty publikovat. A samozřejmě číst, co napsali jiní. Zalíbily se mi také zveřejňované fotografie. Při svých procházkách a výletech jsem se začala dívat víc kolem sebe. A fotit. Postupně jsem se zapojovala do některých rubrik na chatu. Když jsem zjistila, že se íčkaři (hlavně ženy) scházejí a podnikají různé akce, začala jsem přemýšlet, že bych se mohla, či dokonce měla některých také zúčastnit. Vystoupit z anonymity, překonat počáteční ostych. Navíc mi přišlo hloupé, že když se mnozí sjíždějí z různých míst republiky do Prahy, já jako Pražačka bych se k nim nepřidala. A aspoň bych poznala některé osobně.
První akce, na kterou jsem se vydala, byla vycházka do Průhonic. Pak jsem vyjela na Letnou zamávat cyklistům, kteří vyráželi na dlouhou cestu někam na Moravu. A následovaly další akce. Posezení v hospůdkách, setkání v redakci, procházky Prahou, výlety, bowling… Dokonce jsem se nechala přemluvit, abych se aktivně zúčastnila módní přehlídky. Našla jsem nové přátele a dobré známé. Maminka mezitím musela odejít do domova pro seniory, měla jsem víc času pro sebe.
A tak se díky mému rozhodnutí registrovat se na tento portál stal můj život po šedesátce pestřejší a bohatší.