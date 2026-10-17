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Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala po šedesátce

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Své 60. narozeniny jsem oslavila v kruhu svých nejbližších i v zaměstnání. Tam jsem ale byla čím dál méně spokojena. Práce vědecké pracovnice na Karlově univerzitě mě sice bavila, ale unavovala mě s ní spojená administrativa, shánění grantů aj.
Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala po šedesátce

Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala po šedesátce

Zdroj: DSC04803-2.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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