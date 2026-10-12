Nejhorší chyba při vaření těstovin. Dělá ji až 65 % lidí a ani o tom neví

Hrnec s vodou, pořádná špetka soli a balíček špaget. K tomu ještě jeden drobný krok, který spousta lidí dělá úplně automaticky, protože ho kdysi odkoukali od mámy nebo babičky. Italští kuchaři nad ním kroutí hlavou. Jídlu podle nich nijak nepomůže a hotový talíř umí spolehlivě pokazit.
Nejvěrněji se ho přitom drží ti, kdo u plotny stojí nejdéle.
Lžíce oleje do vroucí vody
Řeč je o oleji, který mnozí přilévají do hrnce, než do něj nasypou těstoviny. Zdůvodnění zní na první poslech rozumně. Kluzký olej by měl jednotlivé kousky od sebe oddělit, aby se během vaření nespekly do jedné hroudy. Kdo jednou viděl, jak se mu v hrnci slepily nudle do jednoho kusu, sáhne po láhvi rád a bez přemýšlení.
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Jenže voda a olej se spolu nemísí. Olej se proto rozlije po hladině jako tenká mastná vrstva a těstoviny, které se vaří pod ní, se s ním skoro nesetkají. Na to, jestli se slepí, nemá prakticky žádný vliv. Lesklá mastná oka na hladině sice vypadají, jako by olej pracoval, ale těstovinám dole v hrnci nijak nepomáhají.
Proč pak omáčka sklouzne ke dnu talíře
Skutečná potíž přichází až ve chvíli, kdy těstoviny scedíte. Voda odteče a těstoviny cestou projdou právě tou mastnou vrstvou, která celou dobu ležela nahoře. Obalí se jí a na jejich povrchu zůstane jemný film.
Omáčka pak po takových těstovinách klouže a nemá se čeho chytit. Na talíři leží špagety zvlášť a omáčka se slévá do louže pod nimi. Vypadá to, jako by se ty dvě složky vůbec nepotkaly, a každé sousto chutná jinak. Kuchaři přitom stojí o pravý opak, tedy aby se omáčkou pořádně obalil každý kousek.
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Jak rozšířený tenhle zvyk je, ukázal americký průzkum, který zadal italský výrobce těstovin Barilla a jehož výsledky vyšly v prosinci 2024. Olej do vody podle něj přidává 65 % dotázaných z generace baby boomers. Mezi nejmladšími, takzvanou generací Z, ví zhruba polovina lidí, že tam olej nepatří.
Pověra o oleji je rozšířená i v Evropě. Když se britská firma Wren Kitchens v roce 2022 ptala 1 000 lidí na kuchyňské mýty, věřilo 30,5 % z nich, že olej ve vodě těstoviny ochrání před slepením. Kdo olej do hrnce lije, myslí to dobře. Že si tím jídlo spíš kazí, ho často vůbec nenapadne.
Výsledky obou průzkumů přehledně shrnuje tabulka:
Průzkum Kdy Co zjistil Barilla, americký průzkum výsledky z prosince 2024 olej do vody přidává 65 % baby boomers, v generaci Z zhruba polovina ví, že tam nepatří Wren Kitchens, 1 000 dotázaných 2022 30,5 % dotázaných věřilo, že olej ve vodě těstoviny ochrání před slepením Místo oleje stačí míchat a nešetřit vodou Přečtěte si také: Sušené houby v zimě zvlhnou skoro každému. Stačí je dát na 1 místo v kuchyni a vydrží až do jara
Těstoviny se nejvíc lepí hned na začátku, krátce poté, co je nasypete do vroucí vody. V té chvíli je několikrát důkladně promíchejte. Později už stačí do hrnce sáhnout vařečkou jen občas.
Slepení těstovin nejlépe zabrání důkladné promíchání v prvních minutách varu a dostatek vody v hrnci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým pomocníkem je velký hrnec plný vody, kterou nezapomeňte pořádně osolit. Ve velkém objemu vody se kousky při varu rozptýlí a k sobě se jen tak nedostanou. Malý kastrol s trochou vody naopak slepování přímo nahrává.
Co s těstovinami po scezení
Těstoviny, které jdou rovnou do horké omáčky, olej nepotřebují vůbec. Mnohem víc udělá hrnek vody z vaření, který si před scezením odlijete stranou. Je v ní škrob uvolněný z těstovin, takže omáčku po přilití zahustí a pomůže jí spojit se s těstovinami do jednoho celku.
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Láhev s olejem ale schovávat nemusíte. Přijde vhod u těstovin, které po uvaření nějakou dobu čekají a chladnou, třeba když je vaříte už ráno na večerní grilování nebo si je nesete v krabičce do práce. Lžíce oleje vmíchaná do scezených těstovin je udrží volné, takže se do jednoho kusu nespojí ani za pár hodin.
Zdroje: https://www.wrenkitchens.com/blog/the-uks-biggest-cooking-myths-true-or-false, https://www.thetakeout.com/1795709/pasta-mistake-adding-oil-to-water/, https://energozrouti.cz/clanek/testoviny-se-vam-lepi-italsti-kuchari-doporucuji-pridat-do-vody-jednu-necekanou-ingredienci, https://www.dissapore.com/notizie/barilla-ha-scoperto-che-i-boomer-americani-non-sanno-cucinare-la-pasta, https://www.bhg.com.au/food/tips-how-to/pasta-mistakes/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/636441-vodu-z-testovin-nevylevejte-je-nenahraditelnou-ingredienci, https://www.yahoo.com/lifestyle/boomers-ruin-spaghetti-common-cooking-011737819.html