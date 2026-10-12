Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nejhorší chyba při vaření těstovin. Dělá ji až 65 % lidí a ani o tom neví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hrnec s vodou, pořádná špetka soli a balíček špaget. K tomu ještě jeden drobný krok, který spousta lidí dělá úplně automaticky, protože ho kdysi odkoukali od mámy nebo babičky. Italští...
Nejhorší chyba při vaření těstovin. Dělá ji až 65 % lidí a ani o tom neví

Nejhorší chyba při vaření těstovin. Dělá ji až 65 % lidí a ani o tom neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:20

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Ani mouka, ani zahušťovadlo. Gulášová polévka zhoustne díky 1 surovině, kterou Slovenky přidávají po generace
Ani mouka, ani zahušťovadlo. Gulášová polévka zhoustne díky 1 surovině, kterou Slovenky přidávají po generace
Ani jar, ani ocet. Dejte do myčky tuhle 1 věc z kuchyně a nádobí bude zářit jako nové
Ani jar, ani ocet. Dejte do myčky tuhle 1 věc z kuchyně a nádobí bude zářit jako nové

Vytáhnete skleničky z myčky, podržíte je proti světlu a místo lesku vidíte matný závoj a mapky po zaschlých...

Ani olej, ani sádlo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 tuk, se kterým budou křupavé i druhý den
Ani olej, ani sádlo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 tuk, se kterým budou křupavé i druhý den

Jakmile se v říjnu kuchyní začne linout vůně majoránky a česneku, většina z nás bez přemýšlení sáhne po...

Otevřete dnes šuplík s příbory a podívejte se na nože. Pokud uvidíte 1 věc, krájíte zbytečně tupým
Otevřete dnes šuplík s příbory a podívejte se na nože. Pokud uvidíte 1 věc, krájíte zbytečně tupým

Kuchyňský nůž neztratí ostrost ze dne na den. Tupí se pomalu a ruka si na to zvykne stejně pomalu, takže na...

Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo
Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo

Kapka octa v základu omáčky patří k radám, které se u svíčkové dědí z generace na generaci. Má se postarat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.