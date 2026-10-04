Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví

Zbytek včerejšího guláše, dvě minuty v mikrovlnce a oběd je na stole. Je to rychlé, pohodlné a na první pohled bez háčku. Jeden nenápadný zvyk, který má podle zahraničních průzkumů třetina až polovina lidí, ovšem z obyčejného ohřevu dělá zbytečné riziko pro žaludek.
Teplé sousto ještě neznamená hotové jídlo
Chyba spočívá v tom, že lidé ohřívají zbytky jen do chvíle, kdy jsou příjemně teplé a dají se hned jíst. Jestli je jídlo hotové, odhadnou podle prvního sousta nebo podle okraje talíře, který už hřeje. Typicky se to stává při obědě v práci, kdy u jediné mikrovlnky stojí fronta a nikomu se nechce čekat déle, než je nutné.
Jak častý tenhle návyk je, ukazují průzkumy ze střední Evropy. Slovinští vědci letos v březnu zveřejnili v odborném časopise Foods průzkum, podle kterého takto ohřívá zbytky necelá třetina Slovinců (31 %). Ve stejné práci připomínají i starší polský průzkum z roku 2019, ve kterém to přiznalo 49 % dotázaných. Samostatný český výzkum s touto otázkou zatím chybí.
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Na první pohled se přitom nic špatného neděje. Jídlo voní, kouří se z něj a první lžíce pálí. Potíž se skrývá o pár centimetrů vedle.
Mikrovlnka hřeje po ostrůvcích
Mikrovlny se do jídla nedostanou nijak hluboko a ani uvnitř trouby nejsou rozložené všude stejně. Na jednom talíři tak klidně vedle sebe leží rozpálený okraj a sotva vlažný střed. Kdo někdy ohříval hustou omáčku s knedlíkem, ten rozdíl dobře zná. Teplotu ovlivňuje i složení porce. Kousky, ve kterých je hodně vody, se rozehřejí jako první, a tak každá část talíře dosáhne potřebné teploty v jinou chvíli.
Studené kapsy jsou pro bakterie úkryt. Kde jídlo nedosáhne potřebné teploty, mohou zárodky ohřev přečkat. Mikrovlnka je přitom likviduje stejně dobře jako sporák nebo trouba, zvládne to ale jen tam, kam teplo opravdu dorazí.
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Otočný talíř tenhle problém úplně nevyřeší. Energii sice trochu rozprostře, studená místa v porci však zůstávají dál.
Kolik stupňů je opravdu dost
Odborníci na bezpečnost potravin doporučují ohřívané jídlo prohřát na víc než 75 °C, a to v celém objemu. Teplý okraj talíře přitom o teplotě uprostřed porce nic neprozradí.
Kdo má doma kuchyňský teploměr s tenkou sondou, může si teplotu změřit. Vyplatí se zapíchnout ho na několika místech, protože jediné měření může trefit zrovna nejteplejší kousek.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní Kuchyňský teploměr se sondou zapíchnutý na několika místech porce ukáže, jestli se jídlo všude prohřálo na víc než 75 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Míchat, rozložit a přikrýt
Nejjednodušší je jídlo v polovině ohřevu vyndat a promíchat. U kusů masa nebo zapečených těstovin, které zamíchat nejde, stačí porci obrátit nebo otočit.
Velkou roli hraje i to, jak jídlo na talíři leží. Porci rozložte do nízkého věnce podél okraje a střed talíře nechte prázdný. Nejlépe se k tomu hodí široký mělký talíř. Kdo jídlo navrší do vysoké hromádky uprostřed, najde v ní po ohřevu nejspíš studené jádro.
Poklop nebo víko určené do mikrovlnky drží u jídla páru, která pomáhá teplo rozvést. Nechte mu ale malou škvíru, aby pára mohla unikat.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Postup Jak na to Dobré vědět Promíchat v polovině ohřevu jídlo vyndat a promíchat kusy masa nebo zapečené těstoviny stačí obrátit nebo otočit Rozložit porci rozložit do nízkého věnce podél okraje, střed talíře nechat prázdný vysoká hromádka uprostřed mívá studené jádro; hodí se široký mělký talíř Přikrýt poklop nebo víko určené do mikrovlnky, které drží u jídla páru a pomáhá rozvést teplo stačí nechat malou škvíru, aby pára mohla unikat Ubrat výkon a chvíli počkat
Plný výkon je nejpohodlnější volba, a tak ho většina lidí nastavuje skoro pokaždé. Rovnoměrněji ale hřeje střední stupeň, u kterého jídlo potřebuje víc času. Střed porce se pak stihne prohřát dřív, než se vnější vrstva převaří.
Po vypnutí trouby nespěchejte. Jídlo nechte chvíli odpočinout. Ohřev v něm ještě doběhne a teplo z horkých míst se mezitím přelije do chladnějších. Potom porci ještě jednou promíchejte a teprve pak ji servírujte.
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Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/bacillus-cereus, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/cooking-microwave-ovens, https://www.mdpi.com/2304-8158/15/6/1062, https://nofima.com/results/many-europeans-lack-knowledge-of-proper-microwave-use, https://www.ceskestavby.cz/clanky/neumime-pouzivat-mikrovlnky-s-rovnomernym-ohrevem-potravin-pomuze-jednoduchy-trik-35396.html, https://energozrouti.cz/clanek/mikrovlnka-nastaveni-vykon-ohrev