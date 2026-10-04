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Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví

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Zbytek včerejšího guláše, dvě minuty v mikrovlnce a oběd je na stole. Je to rychlé, pohodlné a na první pohled bez háčku. Jeden nenápadný zvyk, který má podle zahraničních průzkumů...
Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví

Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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