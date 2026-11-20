Hladina podzemních vod v Česku zůstává v mimořádně nepříznivém stavu. Říjen byl podle ministerstva zemědělství nejsušším měsícem od roku 1981. Pokračující úbytek podzemních zásob je také jedním z důvodů, proč stát připravuje zvýšení poplatku za jejich odběr ze dvou na sedm korun za metr krychlový, tedy o 250 procent.
Říjen 2026 byl na území Česka teplotně normální, srážkově však dosáhl pouze 80 procent dlouhodobého průměru. V průměru spadlo 39 milimetrů srážek. Z odtokového hlediska šlo o další výrazně podprůměrný měsíc téměř ve všech hlavních povodích. Nejhorší situace panovala v povodí Moravy, kde odteklo pouze 24 procent obvyklého říjnového množství vody. V povodí Odry to bylo 28 procent a Dyje 32 procent.
Nejvýraznější problémy se ale nadále projevují v podzemních zdrojích. Hladina mělkých podzemních vod i vydatnost pramenů byly mimořádně podnormální. U hlubokých vrtů pokračoval nepříznivý trend již sedmým měsícem v řadě. V každém z těchto měsíců byla zaznamenána největší záporná odchylka od příslušného měsíčního normálu od začátku hodnocení v roce 1991.
Hladiny sledovaných řek se během října většinou příliš neměnily, případně mírně kolísaly v reakci na občasné srážky. Výraznější vzestupy se objevily ve třetí dekádě měsíce, následně však hladiny opět převážně klesaly. Vodní nádrže mezitím pokračovaly v podpoře průtoků pod vodními díly. V říjnu z nich bylo do vodních toků uvolněno přes 102 milionů metrů krychlových vody. Od začátku roku takto správci povodí nadlepšili průtoky celkem o více než 846 milionů metrů krychlových.
Současně se v zásobních prostorech nádrží podařilo v říjnu akumulovat dalších 11 milionů metrů krychlových vody. Od začátku roku činí tento přírůstek celkem 602 milionů metrů krychlových. Většina významných vodárenských a víceúčelových nádrží je naplněna z 31 až 95 procent a až na výjimky dokáže zabezpečit požadované odběry.
Jana Nováková
zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR