Francie potvrzuje, že by se přírodní vodík mohl stát významným zdrojem energie budoucnosti. Nový průzkumný vrt v Lotrinské pánvi totiž odhalil vysoké koncentrace vodíku téměř tři kilometry pod povrchem. Odhadované zásoby v této oblasti dosahují přibližně 34 milionů tun. Celá tato oblast byla v minulosti významnou průmyslovou oblastí, kde se ve velkém těžilo uhlí a železná ruda a rozvíjelo se tam hutnictví. Lotrinsko (francouzsky Lorraine) leží na severovýchodě Francie, při hranicích s Německem, Lucemburskem a Belgií.
Vrt
PTH-2 v obci Pontpierre na severovýchodě Francie dosáhl v březnu 2026 hloubky 3662 metrů a potvrdil přítomnost přírodního vodíku v několika podzemních vrstvách. Výzkumníci z něj odebrali 58 vzorků a získali rozsáhlá geologická data. Jde o nejhlubší vrt na světě vybudovaný speciálně za účelem průzkumu přírodního vodíku. Jeho realizaci financovala společnost La Française de l’Énergie (FDE) s podporou francouzského státu, regionu Grand Est a Evropské unie.
Celosvětová spotřeba vodíku je zhruba 100 milionů tun ročně. A nejzajímavější na tom je, že dvě třetiny stále pochází z fosilních paliv, tj. hnědý vodík. Zelený vodík, o kterém se tolik mluví v souvislosti s energetickou transformací, zatím představuje jen nepatrný zlomek trhu. V Lotrinsku jde však o bílý vodík, přesněji označovaný jako přírodní (nativní) vodík. Na rozdíl od zeleného nebo modrého vodíku se nevyrábí průmyslově. Vzniká přirozenými geologickými procesy hluboko pod zemským povrchem. Kromě vodíku tam průběžné měření během vrtání potvrdilo také přítomnost metanu. Zjištěno bylo také helium. Následná přímá měření v hloubce 2928 metrů ukázala koncentraci vodíku až 49,6 procenta. Obsah helia se pohyboval mezi 0,1 a 0,2 procenta.
Barvy vodíku: Jak vzniká, čím se liší a jaký je jeho podíl na světové produkci
Barva vodíku Jak se získává a charakteristika Podíl na světové produkci Šedý Ze zemního plynu parním reformingem, bez zachytávání CO₂ 62 % Hnědý Zplyňováním hnědého uhlí (lignitu) 21 % Černý Zplyňováním černého uhlí Zahrnut v hnědém / neuvedeno samostatně Modrý Z fosilních paliv, přičemž se zachytává a ukládá vznikající CO₂ 0,6 % Zelený Elektrolýzou vody za použití elektřiny z obnovitelných zdrojů 0,1 % Tyrkysový Pyrolýzou metanu za vzniku vodíku a pevného uhlíku Bez spolehlivého údaje Žlutý Elektrolýzou vody s využitím elektřiny z běžné elektrické sítě; někdy se používá i pro solární elektřinu Bez spolehlivého údaje Růžový Elektrolýzou vody za použití elektřiny z jaderných elektráren Bez spolehlivého údaje Fialový Využívá jaderné teplo i elektřinu, například při vysokoteplotních procesech Bez spolehlivého údaje Červený Termochemickým štěpením vody za využití vysokých teplot z jaderných zdrojů Bez spolehlivého údaje Bílý Přirozeně se vyskytuje v zemské kůře, získává se z geologických ložisek Zatím zanedbatelný. Lotrinská pánev jej však může v tabulce posunout nahoru. Zlatý Označení používané pro některé přirozené nebo geologicky vznikající formy vodíku; definice není jednotná Bez údaje
Zajímavostí je, že vodík se v lotrinském nalezišti nenachází pouze jako samostatný plyn, ale je ve značné míře rozpuštěný také v podzemní vodě, která vyplňuje póry a pukliny hluboko uložených hornin. Právě koncentraci takto rozpuštěného vodíku chtějí vědci měřit přímo v podzemním rezervoáru a současně vyvíjejí technologie, které by umožnily vodík od vody oddělit. Dalším zajímavým evropským nalezištěm bílého vodíku v Evropě je oblast Aragonie ve Španělsku.
Lotrinská pánev je v současnosti podle autorů výzkumu jediným zdokumentovaným příkladem hlubokého ložiska přírodního vodíku na světě. Další fáze projektu
REGALOR II se zaměří na ověření možností jeho těžby a posouzení ekonomického potenciálu tohoto mimořádného naleziště. Petr Dvořák zdroj: H-NAT