Největší plně elektrická loď světa zahájila komerční provoz v Jižní Americe. Katamarán China Zorrilla absolvoval první pravidelnou plavbu mezi argentinským Buenos Aires a uruguayským městem Colonia del Sacramento přes estuár Río de la Plata. Plavidlo postavila australská loděnice Incat Tasmania pro dopravce Buquebus. Jeho nasazení představuje významný krok v elektrifikaci námořní osobní dopravy, protože ukazuje, že bateriový pohon lze využít i u velkokapacitních rychlých trajektů.
I když název katamaránu evokuje na první pohled nějaké čínské pozadí, není tomu tak. Loď China Zorrilla dostala jméno na počest slavné uruguayské herečky Concepción „China“ Zorrilla (1922–2014), která patřila k nejvýraznějším osobnostem divadla a filmu v Uruguayi i Argentině. Zorrilla se narodila v Montevideu, ale od roku 1970 žila a pracovala také v Argentině, kde se stala velmi oblíbenou herečkou. Právě její spojení obou zemí je důvodem, proč její jméno dostal trajekt, který dnes pravidelně propojuje Buenos Aires s uruguayským městem Colonia del Sacramento. Zajímavý je i původ její přezdívky: „China“ nebylo příjmení ani umělecké jméno vymyšlené producenty. Tak jí říkali už od mládí. Společnost Buquebus oznámila pojmenování lodi jako poctu herečce v roce 2023. Sama loděnice Incat ji označuje výrobním číslem Hull 096
Katamarán má délku 130 metrů a na palubu pojme až 2100 cestujících a 225 automobilů. Jeho bateriový systém má kapacitu přes 40 MWh a tvoří jej více než 250 tun akumulátorů. Elektřinu využívá osm elektricky poháněných vodních trysek (waterjetů). Loď je tedy poháněna výhradně bateriemi, bez dieselových motorů. Součástí interiéru je také bezcelní obchodní zóna o rozloze přibližně 2300 m². Výrobce zdůrazňuje především tichý provoz bez vibrací a výfukových emisí.
První komerční plavba navázala na slavnostní uvedení plavidla plující pod uruguayskou vlajkou, které se uskutečnilo 21. října v Buenos Aires za účasti zástupců loděnice, dopravce i námořních úřadů Argentiny a Uruguaye. Pro loděnici Incat Tasmania jde o jeden z nejvýznamnějších projektů v její historii. V současnosti v Hobartu staví také tři 129metrové plně elektrické trajekty pro dánského dopravce Molslinjen a dvě menší hybridní plavidla o délce 78 metrů. Elektrifikace velkých trajektů se tak postupně přesouvá od experimentálních projektů ke skutečnému komerčnímu provozu.
Petr Dvořák
zdroj: Incat