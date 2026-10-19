Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Glosa: Nedělní dopoledne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tak mě v nedělním dopoledni napadla spousta aktivit, kterým bych se mohla věnovat. Buď procházka se psy, nebo na houby, nebo se věnovat jen tak sama sobě a nedělat nic, jen tak si lenošit. To kdybych uměla.
Glosa: Nedělní dopoledne

Glosa: Nedělní dopoledne

Zdroj: IMG-20261018-115237-2.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:55

Reklama
Další články z i60.cz
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo
Stát vám bez splnění podmínek důchod vůbec nevyplatí. Kdo to nebude řešit, přijde o celou penzi
Stát vám bez splnění podmínek důchod vůbec nevyplatí. Kdo to nebude řešit, přijde o celou penzi

Mysleli jste si, že vyplácení důchodu ve stáří je samozřejmostí? Tak to jste na omylu.

Obědy
Obědy

Kam se člověk podívá, na všech televizních programech i na internetu, všude se vaří a peče. No, je to...

Stres ničí tělo od hlavy až k patě. Rozhodit může srdce, oči, zuby i záda
Stres ničí tělo od hlavy až k patě. Rozhodit může srdce, oči, zuby i záda

Stres se neodehrává jen v hlavě. Dlouhodobý stres dokáže postupně zasáhnout prakticky celý organismus. Když...

Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale
Důchodkyně popsala, jaký problém má doopravdy se samoobslužnými pokladnami. Prý se kvůli nim cítí zastarale

Součástí našich životů se staly nejrůznější technologie. Poradit si s nimi musí také senioři, používají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.