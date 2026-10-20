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BRNO16 má své vítěze. Tradiční český festival ocenil španělský film i českou režisérku

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Brněnský festival krátkých filmů BRNO16 má za sebou další úspěšný ročník. V sobotu 17. října byly během závěrečného večera slavnostně vyhlášeny vítězné snímky jak mezinárodní soutěže, tak sekce Česko-Slovenská 16. Hlavní cenu festivalu si letos odnáší režisérka Irene Baqué za španělský krátkometrážní snímek Mal de Madre.
BRNO16 má své vítěze. Tradiční český festival ocenil španělský film i českou režisérku

BRNO16 má své vítěze. Tradiční český festival ocenil španělský film i českou režisérku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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