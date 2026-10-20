BRNO16 má své vítěze. Tradiční český festival ocenil španělský film i českou režisérku

Brněnský festival krátkých filmů BRNO16 má za sebou další úspěšný ročník. V sobotu 17. října byly během závěrečného večera slavnostně vyhlášeny vítězné snímky jak mezinárodní soutěže, tak sekce Česko-Slovenská 16. Hlavní cenu festivalu si letos odnáší režisérka Irene Baqué za španělský krátkometrážní snímek Mal de Madre.
Mezinárodní porota ve složení Irena Pustina Kocí, Loes van Keulen a Stavros Markoulakis zdůvodnila svůj výběr následovně: „Za citlivé zkoumání témat ženskosti a dědičnosti tradic by porota ráda ocenila film, který se plynule pohybuje na pomezí dokumentu a fikce a mezi pověrami a realitou, a který je prodchnut etnografickými a magickými prvky. V pokoji dospívající dívky se v jednom prostoru prolínají staleté tradice s moderními rituály generace Z. Film vyniká atmosférickým zpracováním, které od hlavní hrdinky nevyžaduje mnoho slov. Vytváří jemné napětí mezi světem utvářeným předchozími generacemi a odvahou najít si v něm své místo. Tento lidový příběh nám připomíná, jak hluboce je naše identita zakořeněna ve vzpomínkách, víře a příbězích, které se nám předávají z generace na generaci.“ V mezinárodní soutěži byla udělena také tři čestná uznání. Ta si odnesli Ante Pask za film Pitomec, Leo Černic za snímek Kosmonauti a Mandana Ferdos s filmem Farnaz.
Své slovo měla i studentská porota FAV (Johana Kozáková, Kryštof Milanovský a Tereza Porošinová), která z 33 soutěžních snímků vybrala držitele Ceny Učit Brno. Tím se stal film Nepatrná smrt od Mushi Cai. Studenti výběr komentovali slovy: „Jako studentská porota jsme se rozhodli vyzdvihnout film, který nás uhranul svým intimním příběhem a atmosférou. Na ní autorstvo prokázalo neuvěřitelný režisérský cit pro vyprávění v náznacích, vyprávění v obrazech a práci s herci. Nepochybujeme, že o autorstvu tohoto filmu ještě mnoho uslyšíme a že se svými dalšími filmy bude sbírat ocenění z dalších a dalších festivalů: Nepatrná smrt od Mushi Cai.“
Tradiční Cenu Davídkova koření udělili sami návštěvníci festivalu. Divácké hlasování nejvíce oslovil krátký snímek Hranice režisérky Seun Yee. V rámci sekce Česko-slovenská 16 rozhodovala porota ve složení Eliška Děcká, Vladimir Nadein a Jakub Podmanický. Cenu MSI a titul nejlepšího filmu získal snímek Jak naslouchat fontánám od režisérky Evy Sajanové. Porota své rozhodnutí zdůvodnila takto:
„Na tomto filmu oceňujeme jeho schopnost zprostředkovat emoce skrze pečlivé zobrazení městské krajiny a propracovaný sound design. Film oslavuje formu krátkého filmu za pomoci promyšlené narace, struktury a choreografie. Daří se mu tak zachytit socioekonomický fenomén gentrifikace a jak důležité je věnovat pozornost přehlíženým veřejným prostorům. Cenu za nejlepší film získává snímek Jak naslouchat fontánám od Evy Sajanové.“ Čestné uznání v této sekci obdržel film Pozdravy z Rhodosu režisérky Viery Čákanyové.
Festival BRNO16 se vrátí s dalším, v pořadí již 68. ročníkem, který proběhne od 11. do 17. října 2027. Akci pořádá TIC BRNO, příspěvková organizace, jmenovitě Kino Art. Nad festivalem převzala záštitu primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu audiovize a Jihomoravského kraje, sponzory jsou Učit Brno, MSI a Davídkovo koření.
Zdroj: BRNO16