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Nová pravidla pro pálení listí na zahradě. Kdo to udělá postaru, dostane pokutu až 50 000 Kč

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Stačí pár větrných dní a trávník pod stromy zmizí pod hnědou vrstvou. […]
Nová pravidla pro pálení listí na zahradě. Kdo to udělá postaru, dostane pokutu až 50 000 Kč

Nová pravidla pro pálení listí na zahradě. Kdo to udělá postaru, dostane pokutu až 50 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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