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Nová pravidla pro pálení listí na zahradě. Kdo to udělá postaru, dostane pokutu až 50 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Stačí pár větrných dní a trávník pod stromy zmizí pod hnědou vrstvou. […]
Nová pravidla pro pálení listí na zahradě. Kdo to udělá postaru, dostane pokutu až 50 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 20.10.2026 08:17
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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