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Za práci 28. října nemusíte dostat žádný příplatek. Rozhoduje dohoda i průměrný výdělek

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Směna ve svátek může přinést peníze navíc, ale také placené volno v jiném termínu. Před koncem října se vyplatí ověřit, kterou variantu máte dohodnutou. Ani příplatek totiž nemusí být stejně vysoký jako mzda za odpracované hodiny.
Při kontrole odměny za svátek je důležitý rozpis hodin i zvolená kompenzace. Ilustrační scéna vytvořená pomocí AI.

Při kontrole odměny za svátek je důležitý rozpis hodin i zvolená kompenzace. Ilustrační scéna vytvořená pomocí AI.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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