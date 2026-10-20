Za práci 28. října nemusíte dostat žádný příplatek. Rozhoduje dohoda i průměrný výdělek

Středa 28. října 2026 je státním svátkem. Kdo přesto nastoupí na směnu, neměl by při pohledu na příští výplatu automaticky očekávat dvojnásobnou částku za celý den. U zaměstnanců odměňovaných mzdou zákon rozlišuje odměnu za vykonanou práci a kompenzaci za to, že pracovali právě ve svátek.
Pro rodiny navíc stejný termín znamená i organizační otázku. Rodiče se směnami mohou vedle výplaty řešit, jak zajistit péči o děti kolem podzimních prázdnin. Náhradní volno za odpracovaný svátek ovšem nemusí přijít hned následující den.
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Nejdříve volno, peníze místo něj po dohodě
Podle výkladu MPSV náleží za sváteční práci dosažená mzda a k ní placené náhradní volno v rozsahu odpracované doby. Zaměstnavatel se ale může se zaměstnancem domluvit, že místo volna poskytne příplatek. Jeho minimum odpovídá průměrnému výdělku. Samotná práce ve svátek tedy ještě neznamená automatický peněžní příplatek navíc.
Pokud se uplatní varianta s volnem, musí ho zaměstnavatel poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce, případně v jiné dohodnuté době. Za práci v říjnu 2026 tak základní lhůta končí 31. ledna 2027. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Nejde o neplacený den ani o čerpání řádné dovolené.
Stejný počet hodin, dvě různé sazby
Rozdíl mezi sjednanou hodinovou mzdou a průměrným výdělkem ukazuje jednoduchý příklad. Zaměstnanec odpracuje ve svátek osm hodin s hodinovou mzdou 220 korun. Jeho průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely činí 250 korun. Se zaměstnavatelem má dohodnutý příplatek místo náhradního volna právě v zákonné minimální výši.
Za samotnou práci dostane 8 × 220, tedy 1 760 korun hrubého. Příplatek se však počítá z průměru: 8 × 250 znamená dalších 2 000 korun. Celkem jde o 3 760 korun hrubého za tuto směnu, bez dalších případných příplatků. Prosté zdvojnásobení běžné hodinové mzdy by dalo jen 3 520 korun. Rozdíl 240 korun vzniká tím, že obě položky mají jiný základ. Částky jsou modelové, nejde o příběh konkrétního zaměstnance ani o výpočet čisté mzdy.
Průměrný výdělek se zjišťuje podle zákonných pravidel z hrubé odměny a odpracované doby v rozhodném období. Nemusí proto odpovídat současné hodinové sazbě. Pro kontrolu výplaty je užitečné znát oba údaje, nikoli jen částku uvedenou v pracovní smlouvě.
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Dohoda ani brigáda nejsou důvodem nárok přehlédnout
Pravidla pro svátek se podle MPSV obdobně uplatní také u odměn z DPP a DPČ. U brigádníků tak má smysl sledovat nejen součet hodin, ale i to, kdy práci vykonali. Další položky rozebíráme v článku o tom, co si pohlídat při poslední výplatě z brigády.
Jiná situace nastává, když člověk nepracuje právě proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den. Tehdy se řeší náhrada mzdy, která mu kvůli svátku ušla, nikoli příplatek za vykonanou práci. U zaměstnanců odměňovaných platem platí samostatná úprava, proto nelze model mzdy bez dalšího přenést na každou výplatní pásku. Při nejasnosti je vhodné požádat mzdovou účtárnu o vysvětlení konkrétních hodin, použitého průměru a dohody o příplatku či náhradním volnu.
MPSV, suip.gov.cz, mzv.gov.cz