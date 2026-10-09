Namrzlé sklo auta neodmrazujte horkou vodou. Praskne tepelným šokem

Namrzlé čelní sklo auta se nemá polévat horkou vodou, protože tepelný šok ho může prasknout, a vlažná voda zase rychle znovu zmrzne. Bezpečně led odstraníte plastovou škrabkou, odmrazovačem a topením nasměrovaným na sklo. Před jízdou je navíc nutné očistit všechna skla, světla i střechu, ne jen malý průzor.
První mrazy přinesou ranní rituál, kdy řidič spěchá do práce a najde auto obalené ledem. V té chvíli řada lidí sáhne po konvici s horkou vodou, aby to urychlila, jenže to je jedna z nejdražších chyb, kterou u auta můžete udělat. Horká voda sklo prudkou změnou teploty praskne a vlažná zase rychle znovu zmrzne. Led přitom odstraníte bezpečně a bez rizika obyčejnou škrabkou, odmrazovačem a topením. A nezapomínejte, že ze zákona musíte očistit všechna skla a sníh i ze střechy. Vyplatí se vědět, proč na sklo nelít vodu, jak led odstranit správně a co vyžaduje zákon.
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Polít namrzlé sklo horkou vodou vypadá jako nejrychlejší řešení. Ve skutečnosti riskujete prasklé sklo a drahou opravu.
Podle americké motoristické organizace
AAA je horká voda jedno velké ne, protože prudká změna teploty, tepelný šok, může sklo prasknout a způsobit nákladnou opravu autoskla. Na co dát pozor: Horká voda praskne sklo. Náhlý rozdíl teplot namáhá sklo, a má-li sklo i drobný odštěpek nebo prasklinku, praskne velmi snadno. Vlažná voda znovu zmrzne. Vlažná voda sice sklo nerozbije, ale za mrazu rychle znovu zamrzne a problém se vrátí, často horší. Nepoužívejte kovové ani improvizované škrabky. Podle AAA kovové škrabky poškrábou sklo a poškodí stěrače, a riziko poškrábání hrozí i u kreditní karty nebo obalu od CD. Nezapínejte stěrače na pevný led. Přimrzlé stěrače tažené po ledu si strhnou gumu nebo přetíží jejich motorek.
Pár ušetřených minut tak snadno skončí prasklým sklem za několik tisíc korun.
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Bezpečné odmrazení je otázkou několika minut a tří pomůcek. Místo síly se spoléhá na teplo a plastovou škrabku.
Podle AAA nastartujte motor, nastavte klimatizaci na odmrazování a nechte topení chvíli pracovat, a jakmile led změkne, seškrábněte ho plastovou škrabkou, rubovou stranou pryžové stěrky nebo měkkým kartáčem. Postup:
Pusťte topení na sklo. Nasměrujte proud teplého vzduchu na čelní sklo a zapněte i klimatizaci, která vzduch vysuší. Trvá zhruba deset až patnáct minut, než se sklo prohřeje. Použijte plastovou škrabku a odmrazovač. Vnější led seškrábněte plastovou škrabkou, odolnější vrstvu nastříkejte odmrazovačem ve spreji, který ji rozpustí. Pomozte si zevnitř. Pokud se sklo mlží i zevnitř, pomůže klimatizace a čerstvý vzduch. Jak rychle odmlžit okna zevnitř, jsme rozebrali v článku o tom, proč se okna v autě mlží a jak je rychle odmlžit. Myslete na prevenci. Přes noc pomůže plachta nebo karton na čelním skle a zvednuté stěrače, a do ostřikovačů patří zimní nemrznoucí kapalina.
Motor běžící naprázdno přitom v mrazu zatěžuje i autobaterii, která v chladu stejně slábne, jak jsme rozebrali v článku o tom,
podle čeho poznat slabou autobaterii a co ji ničí. Topení nasměrované na čelní sklo spolu se zapnutou klimatizací led postupně rozpustí, aniž by hrozilo prasknutí skla. Co vyžaduje zákon
Odmrazit kukátko na čelním skle a vyrazit nestačí, a to doslova. Zákon vyžaduje čisté celé auto.
Podle
Policie České republiky řidič podle zákona o silničním provozu nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které brání výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, ani vozidlo, na němž je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu. Z toho plyne: Očistěte všechna skla. Nestačí malý průzor na čelním skle, oškrábat je potřeba všechna okna i zpětná zrcátka, aby byl výhled do všech stran. Smeťte sníh ze střechy. Sníh ze střechy může v zatáčce odletět na ostatní nebo při brzdění sklouznout na čelní sklo a na okamžik vzít řidiči výhled. Nezapomeňte na světla a značku. Očistěte i světlomety, zadní světla a registrační značku, protože i jejich zakrytí je přestupek. Počítejte s pokutou. Podle Policie ČR může policista za jízdu s nedostatečným výhledem uložit příkazem na místě pokutu do dvou tisíc korun.
Pár minut se škrabkou navíc tak není jen o pohodlí, ale o bezpečnosti ostatních i o tom, abyste se vyhnuli pokutě.
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Namrzlé sklo auta nikdy neodmrazujte horkou vodou, protože tepelný šok ho může prasknout, a vlažná voda zase rychle znovu zmrzne. Bezpečně led odstraníte tak, že nastartujete, pustíte topení a klimatizaci na čelní sklo a po deseti až patnácti minutách led změklý teplem seškrábnete plastovou škrabkou, případně si pomůžete odmrazovačem ve spreji. Nepoužívejte kovové škrabky, kreditní karty ani stěrače na pevný led, protože poškrábou sklo nebo poškodí stěrače. Přes noc pomůže plachta na skle, zvednuté stěrače a zimní kapalina v ostřikovačích. Ze zákona navíc musíte před jízdou očistit všechna skla a zrcátka, smést sníh ze střechy a očistit světla i registrační značku, protože jízda s pouhým kukátkem na čelním skle je přestupek, za který hrozí pokuta na místě do dvou tisíc korun.
Zdroje fotografií ledova-skrabka-na-skle-auta: Bearas / Wikimedia, CC BY-SA 4.0 ovladani-klimatizace-odmrazovani-auto: Szkodnik 0526 / Wikimedia, volné dílo