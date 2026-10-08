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Zamlžená skla v autě během podzimních dešťů. Starý kabinový filtr plný tlejícího listí funguje jako mokrá houba

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Nastartujete za podzimního deště, pustíte ventilaci na plný výkon a čelní sklo se během několika vteřin pokryje neprůhlednou mlhou? Na vině nebývá slabý ventilátor, nýbrž starý kabinový filtr nasáklý vodou a tlejícím organickým odpadem.
Srovnání starého znečištěného kabinového filtru s aktivním uhlím a nového čistého filtru

Srovnání starého znečištěného kabinového filtru s aktivním uhlím a nového čistého filtru

Zdroj: A7N8X / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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