Zamlžená skla v autě během podzimních dešťů. Starý kabinový filtr plný tlejícího listí funguje jako mokrá houba

Nastartujete za podzimního deště, pustíte ventilaci na plný výkon a čelní sklo se během několika vteřin pokryje neprůhlednou mlhou? Na vině nebývá slabý ventilátor, nýbrž starý kabinový filtr nasáklý vodou a tlejícím organickým odpadem.
Podle rozsáhlých srovnávacích testů německého autoklubu
ADAC a technických směrnic asociace německých inženýrů VDI patří zanedbaná výměna kabinového filtru k hlavním příčinám nebezpečného mlžení oken během podzimních a zimních měsíců. Mezinárodní zkušebna DEKRA Automobil GmbH ve svých bezpečnostních protokolech uvádí, že nedostatečný výhled řidiče vlivem orosených skel přímo zhoršuje reakční dobu a zvyšuje riziko dopravní nehody na mokré vozovce. Většina řidičů sice při zamlžení okamžitě sahá po hadříku nebo pouští větrák na maximum, ale vůbec netuší, že vzduchotechnika vozu vhání do kabiny vodu přímo z nasáklého filtračního rouna plného letního pylu a organických nečistot.
Zanesené odtokové kanálky pod čelním sklem auta. Spadané listí promění auto v bazén a vytopí řídicí jednotky Princip vlhké houby: Co se děje ve filtru po letní sezóně
Kabinový neboli pylový filtr plní po celou jarní a letní sezónu funkci spolehlivého lapače nečistot. Během tisíců ujetých kilometrů zachytí stovky gramů prachu, jemného pylu kvetoucích stromů, sazí z výfuků a drobných kousků tlejícího listí nebo jehličí, které propadnou mřížkou pod stěrači. Tento organický materiál se postupně usazuje v záhybech filtrační tkaniny a vytvoří na ní souvislou vrstvu.
Dokud panuje horké a suché letní počasí, suchý organický koláč pouze mírně omezuje průtok vzduchu. Jakmile však v říjnu dorazí vytrvalé podzimní deště, ranní mlhy a stoprocentní venkovní vlhkost, situace se radikálně obrátí. Organická hmota ve filtru je mimořádně savá. Během několika deštivých dnů nasaje obrovské množství vzdušné vody a z filtračního prvku se stane permanentně nasáklá houba umístěná přímo v hlavním sacím kanálu klimatizace.
Když po nočním stání nastartujete auto a zapnete ventilátor, proud čerstvého vzduchu musí projít skrz tuto mokrou bariéru. Místo toho, aby ventilace interiér vysoušela, funguje jako výkonný zvlhčovač. Proudící vzduch se ve filtru nasytí vodní párou na maximum a větrací štěrbiny tuto vlhkost foukají přímo na studené čelní sklo, kde se pára vlivem teplotního rozdílu okamžitě srazí v neprůhledný povlak, podobně jako když
zanesené odtokové kanálky pod stěrači vytopí interiér auta spadaným listím. Ovládací prvky ventilace a klimatizace v autě umožňují nasměrovat vysušený proud vzduchu na čelní sklo. Pokles průtoku vzduchu a nebezpečný zápach v kabině
Vedle neustálého zamlžování skel způsobuje starý filtr také drastický úbytek výkonu celé vzduchotechniky. V laboratorních měřeních bylo prokázáno, že zanesený a vodou nasáklý filtr propouští až o šedesát procent méně vzduchu než nový díl. Řidič sice otočí knoflík ventilátoru na čtvrtý stupeň nebo stiskne maximální ofuk okna, větrák nepříjemně hučí a spotřebovává elektřinu, ale z výdechů pod sklem vychází pouze slabý vánek.
Druhým varovným signálem je charakteristický zápach zatuchliny, starého sklepa nebo mokrého psa, který se z výdechů vyvalí během prvních minut po spuštění větráku. Vlhký filtr plný organických zbytků představuje v kombinaci s teplem od motoru ideální líheň pro plísně a bakterie. Tyto mikroorganismy se nekontrolovaně množí a jejich spory vdechují všichni cestující v autě, což vede k pálení očí, kašli a únavě řidiče.
Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky Nejčastější chyby řidičů: Hadřík a vnitřní cirkulace vzduchu
Když se sklo za jízdy zamlží, většina motoristů instinktivně sáhne po hadříku, houbičce nebo dokonce po rukávu bundy a snaží se sklo otřít. Tímto zásahem však situaci pouze zhorší. Na vnitřní straně autoskla se z výdechů topení i z lidského dechu usazuje mikroskopický film mastnoty a prachu. Otřením hadrem tuto mastnotu pouze rozmažete po celé ploše. Vzniknou nevzhledné šmouhy, které v protisvětle reflektorů protijedoucích aut způsobují oslepující odlesky.
Ještě fatálnější chybou je zapnutí tlačítka vnitřní cirkulace vzduchu ve snaze rychleji vyhřát kabinu. Vnitřní okruh uzavře přístup venkovního vzduchu a začne dokola točit vzduch uvnitř kabiny. Vlhkost z dechu posádky a z mokrých bot nemá kudy odejít. Relativní vlhkost v malém prostoru auta během dvou minut dosáhne sta procent a všechna okna včetně bočních se bleskově potáhnou bílou neprůhlednou stěnou, stejně jako když
letní kapalina v ostřikovačích zamrzne v tryskách a řidič rázem ztratí výhled. Za podzimního deště vlhkost v kabině prudce stoupá a zanesený filtr nedokáže vzduch vysušit. Srovnání typů kabinových filtrů a jejich schopnosti pohlcovat vlhkost a pachy
Při nákupu nového filtru před zimou se setkáte se třemi základními konstrukčními typy. Následující tabulka shrnuje jejich vlastnosti a vhodnost pro podzimní a zimní provoz:
Typ kabinového filtru Účinnost proti prachu a pylu Pohlcování plynů a zápachu Odolnost proti růstu plísní Doporučení pro podzimní výměnu Základní papírový filtr Zachytí pouze hrubé částice Žádná, plyny volně prochází Nízká, papír rychle navlhne Nejlevnější volba, pro zimu málo vhodný Filtr s aktivním uhlím Vysoká, zachytí i jemný prach Vynikající, absorbuje ozon a saze Střední, uhlí váže i část vlhkosti Ideální poměr ceny a výkonu pro většinu vozů Biofunkční antialergenní filtr Špičková, zachytí mikročástice Vynikající, neutralizuje škodliviny Extrémní, antibakteriální vrstva s polyfenoly Nejlepší volba pro alergiky a rodiny s dětmi Sportovní bavlněný filtr kabiny Průměrná, větší póry materiálu Žádná bez uhlíkové vrstvy Nízká, vyžaduje časté praní Zcela nevhodné pro běžný podzimní provoz Zanesený starý filtr po dvou letech Pod dvacet procent původní kapacity Nulová, sám zápach uvolňuje Kritická, funguje jako ložisko plísní Okamžitě vyhodit do koše bez čištění
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění Správný postup pro rychlé odmlžení oken a podzimní výměnu filtru
Abyste měli v sychravém podzimu vždy křišťálově čistý výhled a nezdržovali se ranním škrábáním kondenzátu, postupujte podle následujících technických zásad dříve, než dorazí první mrazy, které stejně nemilosrdně prověří
ranní tlak v pneumatikách při výkyvu teplot nebo jak ranní volnoběh zbytečně zatěžuje studený motor: Vyměňte kabinový filtr v říjnu: Nečekejte na pravidelnou roční servisní prohlídku na jaře. Ideální doba pro výměnu filtru je právě říjen, kdy skončil spad letního pylu a začíná období dešťů. Výměna u většiny aut zabere deset minut za přihrádkou spolujezdce nebo pod plastem torpéda a nový uhlíkový filtr stojí kolem tří set korun. Při zamlžení vždy zapněte klimatizaci: Mnoho lidí klimatizaci v zimě vypíná v domnění, že slouží pouze k chlazení v létě. Výparník klimatizace však funguje jako nejvýkonnější odvlhčovač vzduchu. Ochladí nasávaný vzduch, zkondenzuje z něj vlhkost a do kabiny pošle suchý vzduch, který sklo odmlží během dvaceti vteřin. Vypněte vnitřní recirkulaci a zvolte čerstvý vzduch: Vždy se ujistěte, že je klapka vnitřní cirkulace otevřená a ventilace nasává vzduch zvenčí. Vyfoukněte vlhkost ven ze skel zadními odvětrávacími klapkami v kufru. Umyjte vnitřní stranu skla odmašťovačem: Dokonale čisté sklo se rosí mnohem méně než sklo zaprášené. Vyleštěte vnitřek čelního okna čistým hadříkem z mikrovlákna a přípravkem s obsahem alkoholu, který odstraní mastný film. Zbavte se vlhkosti z podlahy: Vyměňte na podzim textilní koberce za gumové vaničky. Textilní koberečky nasáknou vodu z mokrých bot a drží v autě litry vody, která se po zapnutí topení odpařuje přímo na skla.
Ranní zahřívání auta na místě motoru škodí. Zbytečný zvyk ředí olej a ničí stěny válců Shrnutí hlavních zásad pro čistá skla bez zamlžení Kabinový filtr vyměňte vždy na podzim, aby v sychravém počasí nepůsobil jako vlhká houba. Při zamlžení oken mějte vždy zapnutou klimatizaci a vypnutou vnitřní recirkulaci vzduchu. Nikdy neotírejte zamlžené sklo rukou ani špinavým hadrem, mastný film zhorší odlesky v noci. Zvolte filtr s aktivním uhlím nebo biofunkční vrstvou pro ochranu před plísněmi a zápachem. Používejte v zimě gumové autokoberce, které zabrání vsakování dešťové vody do podlahy auta.