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Nájezdy houbařů. Do lesa vyráží i nenasytové a hulváti

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Houbaření je krásným koníčkem. Jde o vášeň, kterou prostě mnozí lidé milují. Na tom by nebylo nic až tak špatného. Vyrazit do lesa, nasbírat si nějaké ty houby a doma si je uskladnit, případně ihned připravit, je nepochybně příjemné. Nějaký ten dopamin to nepochybně přinese. Přesto se ale do lesa dostávají jedinci, kteří jsou doslova jako Otesánek. Navíc se v lese neumí chovat. Jde o neomalené hulváty. Jak takové jedince poznat? Velmi jednoduše.
Hřiby dubové v detailu

Hřiby dubové v detailu

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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