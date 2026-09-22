Nájezdy houbařů. Do lesa vyráží i nenasytové a hulváti

Houbaření je krásným koníčkem. Jde o vášeň, kterou prostě mnozí lidé milují. Na tom by nebylo nic až tak špatného. Vyrazit do lesa, nasbírat si nějaké ty houby a doma si je uskladnit, případně ihned připravit, je nepochybně příjemné. Nějaký ten dopamin to nepochybně přinese. Přesto se ale do lesa dostávají jedinci, kteří jsou doslova jako Otesánek. Navíc se v lese neumí chovat. Jde o neomalené hulváty. Jak takové jedince poznat? Velmi jednoduše.
Už oblečení prozradí mnohé
Pokud někdo vyrazí do lesa v polobotkách a oděvu jako z módního magazínu, velký mykolog to nejspíše nebude. Ba naopak, půjde o člověka, který se nebude umět v lese chovat, nejspíše ani moc hub nenajde, protože sbírá jen klasické hříbky a nic jiného.
V lese má být ticho
Jednoznačná zásada, která by prostě a jednoduše měla platit vždy, když království lesa navštívíme. Rádo by houbaři se ale takto chovat nebudou. Budou na sebe řvát přes půlku lesa, zdali už ten druhý něco má, případně se nahlas pochlubí vlastním úspěchem. Z klidného lesa se stává cirkus.
Křemenáč: Foto Radek Štěpán
Nechutně okrájené houby
Správný houbař v momentu, kdy spatří úlovek, houbu jednoduše vytáhne ze země a následně ji šetrně okrájí s tím, že zbytky houby zakryje zeminou nebo listím, aby to po něm v lese vypadalo solidně. Houbař amatér častokrát uřízne houbu již v době, kdy ještě roste ze země. Kus jí ještě zůstane v podkladu hnít, což zrovna ideální není. Bedly sbírají tito nechutní lidé tak, že pouze utrhnou klobouk a třeň nechají hnít v zemi. Nepochopitelné, ale pro některé čuníky standard.
Tip: Prchající hřib. Úsměvné video bavilo internet.
Nenasytní jedinci s košíky i taškami
Sami máme málo. Klasické rčení, které pro mnohé lidi v lese bohužel platí. Kdyby se měli usbírat, tak tam prostě nenechají vůbec nic. Jako by houba představovala tisícovku. Proč? Nechtějí dopřát radost i ostatním? Vždyť les toho nabízí dost pro nás všechny. Nepotřebujeme chodit z lesa se dvěma taškami a třemi koši. Nebo ano? V lese se bohužel s takovýmito nenasyty setkáme běžně.
Zdroje info: Autor
Houby: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Nájezdy houbařů. Do lesa vyráží i nenasytové a hulváti first appeared on Naše zahrada.