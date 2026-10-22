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Náhle zemřel populární paleontolog, ještě před pár dny se ucházel o hlasy voličů

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Ve věku třiapadesáti let zemřel paleontolog Josef Pšenička. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnilo Západočeské muzeum v Plzni, kde pracoval bezmála 30 let. Budovu muzea zahalil černý prapor. Jeho odchod šokoval jeho blízké i veřejnost. Ještě před pár dny se ucházel o hlasy voličů v komunálních volbách.
Náhle zemřel populární paleontolog, ještě před pár dny se ucházel o hlasy voličů

Náhle zemřel populární paleontolog, ještě před pár dny se ucházel o hlasy voličů

Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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