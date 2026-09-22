Na speciální bankovku se stála dlouhá fronta, lidé čekali i přes noc

Před otevřením pokladny v 07:30 se táhla zhruba sedmisetmetrová fronta od vstupu do banky v ulici Na Příkopech přes Nekázanku až na Senovážné náměstí. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin.
Někteří čekající v Praze si přinesli skládací židličky, další byli přikryti dekami. Pár, který přijel ze Štětí, byl na místě už od 03:45. Žena, která se představila jako Nikola, řekla, že dorazila v 06:00, získala díky tomu místo zhruba v polovině fronty. Patnáctiletý mladík, který byl mezi prvními ve frontě, řekl, že čekal už od pondělního večera. Lidé si zpravidla chtějí pořídit tři bankovky, tedy nejvyšší počet, které pro jednu osobu ČNB nabízí.
Na situaci na místě dohlížela policie. I v době otevření pokladen byla situace klidná a k žádným strkanicím u vstupu do banky nedocházelo. Ještě kolem 09:00 se řadili poslední zájemci na Senovážném náměstí do fronty. Řekli, že věří, že se na ně bankovky ještě dostanou. Pokladny budou otevřené do 16:00.
Bankovka má přítisk se speciálním logem ČNB ke 100. výročí fungování NBČ a se dvěma portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí přítisku je i QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí. Jinak se neliší od běžných pětitisícikorun a je možné ji využívat i v platebním styku. Sběratelská hodnota bankovky ale může být vyšší než nominální, u dříve vydaných bankovek s přítiskem tomu tak bylo.
Bankovka vychází v emisi 200.000 kusů a k dispozici je na pokladnách ČNB v Praze, Brně, v Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na tři kusy na osobu. Pětitisícikoruna bude k dispozici na pokladnách centrální banky do vyčerpání zásob.
ČNB už letos u příležitosti výročí vzniku NBČ vydala pamětní stokorunovou bankovku s portrétem prvního guvernéra první československé centrální banky Viléma Pospíšila. Bankovka vyšla v emisi 20.000 kusů. Na rozdíl od pětitisícikoruny s přítiskem ji není možné používat v běžném platebním styku.