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Na speciální bankovku se stála dlouhá fronta, lidé čekali i přes noc

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Stovky lidí dnes od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získaly pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke 100. výročí vzniku Národní banky československé.
Na speciální bankovku se stála dlouhá fronta, lidé čekali i přes noc

Na speciální bankovku se stála dlouhá fronta, lidé čekali i přes noc

Zdroj: Česká národní banka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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