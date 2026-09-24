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Na podzim se množí smutnice. Jak na ně?

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Dennívýzva
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Objeví se vždycky náhle a v hojném počtu. Po stěnách i doma v květináčích můžete spatřit černé, nevzhledné smutnice připomínající drobné komáry. A na podzim to platí dvojnásob. Jak s nimi bojovat?
Smutnice

Smutnice

Zdroj: Detail jednoho z mnoha druhů smutnic, které na světě žijí. Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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