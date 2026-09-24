Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vrtačka do garáže, baterie raději domů. Jak zazimovat aku nářadí, aby vydrželo déle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec léta a začátek podzimu patří na zahradách k nejrušnějším obdobím roku. Aku vrtačky, pily, plotostřihy nebo foukače listí dostávají naposledy v roce pořádně zabrat. Jakmile je ale práce hotová, většina nářadí zamíří do garáže, kůlny nebo sklepa – a to často i s baterií zasunutou uvnitř. Jenže to může být drahá chyba.
Baterie

Baterie

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Náš dům
Na podzim se množí smutnice. Jak na ně?
Na podzim se množí smutnice. Jak na ně?
Jedna malá změna a budete mít o starost méně
Jedna malá změna a budete mít o starost méně

Některé starosti a problémy v domácnosti nevznikají z důvodu, že bychom něco dělali špatně, ale jednoduše...

Zatuchlé utěrky už nevyhodíte. Pomůže japonská metoda máčení
Zatuchlé utěrky už nevyhodíte. Pomůže japonská metoda máčení

Kuchyňské utěrky patří mezi nejčastěji využívané textilie v domácnosti, které se zároveň velmi rychle...

Jak zabránit žmolkování, blednutí a ničení oblečení
Jak zabránit žmolkování, blednutí a ničení oblečení

Oblečení může vyblednout a vypadat, jak kdybyste daný kousek měli doma roky, přitom skutečnost je jiná. Na...

Perfektně naleštěné příbory: lesk zajistí alobal i jedlá soda
Perfektně naleštěné příbory: lesk zajistí alobal i jedlá soda

Příbory používáme téměř každý den a většinou je myjeme v myčce nádobí. I přesto časem ztratí svůj původní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.