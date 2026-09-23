Zatuchlé utěrky už nevyhodíte. Pomůže japonská metoda máčení

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Kuchyňské utěrky patří mezi nejčastěji využívané textilie v domácnosti, které se zároveň velmi rychle zašpiní. Usazuje se na nich tuk, zbytky jídla a nápojů. I přes pravidelné praní dojde po čase k tomu, že i čisté utěrky nepříjemně zapáchají zatuchlinou. Není to špatnou technikou praní nebo samotnou pračkou, ale usazeninami a vlhkostí. poradíme vám způsob, jak utěrky vyprat, aby vydržely co nejdéle čisté a svěží.
utěrky
Zdroj: Foto: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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