Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pravidelná údržba stropu je nutnost: základem je suché čištění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina lidí si s čištěním stropu neláme moc hlavu a tuto činnost udělá maximálně jednou za pár let, a to před výmalbou pokoje. To je ovšem chyba, protože strop bychom měli očistit alespoň jednou za měsíc. A nemusíte se bát, nejedná se o žádnou náročnou práci. Je to důležité nejen z estetického hlediska, ale zbavíte se tak prachu, který dráždí astmatiky a alergiky.
Pokoj

Pokoj

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Náš dům
Vrtačka do garáže, baterie raději domů. Jak zazimovat aku nářadí, aby vydrželo déle
Vrtačka do garáže, baterie raději domů. Jak zazimovat aku nářadí, aby vydrželo déle
Na podzim se množí smutnice. Jak na ně?
Na podzim se množí smutnice. Jak na ně?

Objeví se vždycky náhle a v hojném počtu. Po stěnách i doma v květináčích můžete spatřit černé, nevzhledné...

Jedna malá změna a budete mít o starost méně
Jedna malá změna a budete mít o starost méně

Některé starosti a problémy v domácnosti nevznikají z důvodu, že bychom něco dělali špatně, ale jednoduše...

Zatuchlé utěrky už nevyhodíte. Pomůže japonská metoda máčení
Zatuchlé utěrky už nevyhodíte. Pomůže japonská metoda máčení

Kuchyňské utěrky patří mezi nejčastěji využívané textilie v domácnosti, které se zároveň velmi rychle...

Jak zabránit žmolkování, blednutí a ničení oblečení
Jak zabránit žmolkování, blednutí a ničení oblečení

Oblečení může vyblednout a vypadat, jak kdybyste daný kousek měli doma roky, přitom skutečnost je jiná. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.