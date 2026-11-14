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NHL po noci: Rangers rozebrali Vancouver, Boeser oslavil 500 bodů. Vegas s Nashvillem hrály o vítězné série

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V pátečním programu NHL byly pouze dva zápasy. New York Rangers porazili Vancouver 5:1, domácí Brock Boeser přesto dosáhl 500 bodů v dresu Canucks. Druhé utkání, Vegas proti Nashvillu, spojilo dvě dlouhé vítězné série a historické milníky Marka Stonea a Romana Josiho. V době uzávěrky však ještě nebyl konečný výsledek druhého zápasu dostatečně ověřen.
NHL po noci: Rangers rozebrali Vancouver, Boeser oslavil 500 bodů. Vegas s Nashvillem hrály o vítězné série

NHL po noci: Rangers rozebrali Vancouver, Boeser oslavil 500 bodů. Vegas s Nashvillem hrály o vítězné série

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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