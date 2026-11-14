Dodávala servisy na Titanic: Porcelánka Pirkenhammer z Březové láká sběratele, jídelní souprava šla za 4 500 eur

Porcelánka v Březové u Karlových Varů kdysi dodávala servisy na Titanic a jeden její kávový servis dnes vystavuje Muzeum Karlovy Vary. Jméno výrobce na dně tak dokáže ze sváteční soupravy udělat sběratelský kus. Co když podobně slavnou značku najdete i na nádobí po babičce? Částky, za které se servisy v posledních letech skutečně vydražily, ale ukazují, že o ceně rozhodují i drobnosti, kterých si doma málokdo všimne.
Na dně hledejte kladívka i meče
Pro cenu starého porcelánu je nejdůležitější jméno výrobce, jeho stáří hraje menší roli. Sběratelé chtějí servisy známých značek. Sériové nádobí bez jména výrobce se cennou starožitností stává jen zřídka. Tato jména se vyplatí znát:
Porcelán z Pirkenhammeru poznáte podle zkřížených kladívek na dně, míšeňský podle zkřížených mečů. Ilustrační foto. Zdroj: Ester Avanesyan / Unsplash. Pirkenhammer z Březové značí porcelán zkříženými kladívky. Nápis Czechoslovakia, který se u nich objevuje v letech 1918 až 1938, obecně prozrazuje výrobu po roce 1918. Horní Slavkov je nejstarší porcelánka v Čechách a na jeho zboží najdete i značku Haas & Czjzek. Thun v Klášterci nad Ohří vznikl roku 1794 jako druhá porcelánka v českých zemích. Míšeň (Meissen), první porcelánka v Evropě, používá zkřížené meče od roku 1722 a dodnes je maluje ručně kobaltem pod glazuru. Za kolik se servisy opravdu vydražily
Následující částky jsou skutečně vydražené ceny z let 2018 až 2022. Pocházejí z vídeňského Dorothea a ze Zahradní aukce Arthouse Hejtmánek z roku 2022. Dorotheum uvádí cenu včetně poplatku kupujícího a DPH, Hejtmánek bez aukční přirážky, takže částky z obou domů nejde srovnávat jedna k jedné.
Přečtěte si také: Kvůli 1 dni můžete na předčasném důchodu přijít i o 100 000 Kč za 20 let. Krácení nikdy nezmizí
Výrobce a kus Aukce Vydraženo Pirkenhammer, jídelní a mokka servis, 108 kusů, kolem roku 1900 Dorotheum, prosinec 2018 4 500 EUR Míšeň, servis s cibulovým vzorem, 56 kusů, značka z let 1950–1970 Dorotheum, červen 2019 2 816 EUR Horní Slavkov, malovaný šálek s podšálkem a pohledem na Prahu, kolem roku 1820 Arthouse Hejtmánek, 2022 50 000 Kč Loket, souprava pro šest osob podle Ladislava Sutnara pro Krásnou jizbu Arthouse Hejtmánek, 2022 40 000 Kč
Sutnarova souprava z konce 20. let je bílá s jednoduchou oranžovou linkou. Sběratele tedy zajímá i střídmý design 20. století.
Kopie s cizí značkou
Zkřížené meče patří k nejznámějším značkám porcelánu, a proto se napodobovaly. Jedna pařížská dílna 19. století vyráběla kopie míšeňského porcelánu a na některé z nich dávala i meče. Její vlastní značku pak jiní z kusů odstraňovali.
Přečtěte si také: Češi po 55. narozeninách ušetří až 30 % i bez důchodu. Stačí jim tato karta zdarma
Znalce na kopiích často upozorní příliš syté barvy a malba, které chybí lehkost zkušené ruky. U dražšího kusu ale rozhodne až odborník. Podrobnosti o této dílně uvádějí zdroje pod článkem.
Trhlinky a chybějící víčka srážejí cenu
Každá vada cenu snižuje. Jednotlivý šálek s vlasovou trhlinkou nebo oťukaným okrajem ztratí na ceně výrazně, velký servis s ojedinělou vadou se ale může vydražit i za tisíce eur. Servis z Pirkenhammeru v tabulce měl jeden kus s vlasovými trhlinami a míšeňský drobné oťuky. Aukční domy každou vadu uvádějí v popisu položky.
Cenu sady srazí i chybějící víčko, podšálek nebo talíř. Kompletně zachovaný starý kus je vzácnější, ani úplná novější souprava však ještě nemusí mít velkou hodnotu.
Přečtěte si také: Půllitr u výčepu stojí 4x víc než lahváč z obchodu. „Pivovary se podílejí na vyhánění hostů z hospod,“ říká ekonom
Víc se cení ruční malba. Poznáte ji podle drobných odchylek v tahu a sytosti barvy, tištěný dekor je dokonale pravidelný. Cibulový vzor převzala Míšeň podle čínských předloh a malovala ho ručně podglazurní modří. Jiné porcelánky ho později zdobily ocelotiskem, který zjednodušil sériovou výrobu, a ručně doplňovaly jen detaily.
Od inzerátu k odhadu zdarma
Ceny na Aukru nebo Bazoši jsou nabídkové či vyvolávací. Často je nestanovil odborník a z inzerátu nepoznáte, jestli se kus vůbec prodal. Spolehlivější jsou archivy uzavřených aukcí, kde vidíte dosaženou cenu.
Skutečnou hodnotu starého porcelánu ukážou dosažené ceny z uzavřených aukcí, cenovky v inzerátech určuje prodávající. Ilustrační foto. Zdroj: Jason Leung / Unsplash.
Počítejte také s tím, že většina porcelánu z domácností velkou cenu nemá. Konkrétní servis proto nechte posoudit.
Přečtěte si také: Špatná zpráva pro české důchodce: Mobily jen s 2G jim od roku 2027 nemusí zavolat ani na SOS
České aukční domy dělají orientační odhad zdarma, osobně nebo podle fotografií poslaných e-mailem, protože vydělávají až na provizi z prodeje. Vyfoťte celou soupravu, detail značky na dně i případné vady. Písemný posudek soudního znalce je placený.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://dorotheum.com/cz/l/5957314, https://dorotheum.com/cz/l/6262662, https://www.arthousehejtmanek.cz/en/exhibitions-and-auctions/zahradni-aukce-2022-37/list-of-works-of-art/jidelni-souprava-8924/, https://www.arthousehejtmanek.cz/de/ausstellungen-und-auktionen/gartenauktion-2022-37/liste-der-werke/a-cup-with-saucer-slavkov-8918/, https://www.meissen.com/en/momentodetail/300-years-swords, https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/history/30yearsofgermanunity/eastbrands/crossed_swords/index.html, https://english.radio.cz/node/8828541, https://english.radio.cz/node/8120350, https://www.ceskestavby.cz/clanky/resite-pozustalost-vyklizite-pudu-prozradime-jak-poznat-co-ma-hodnotu-27801.html, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/hornoslavskovska-porcelanka-po-trech-letech-znovu-zacne-vyrabet-326608, https://www.e15.cz/galerie/byznys/reality-a-stavebnictvi/332794/slavna-karlovarska-porcelanka-hleda-majitele-dodavala-papezi-i-na-titanic-mela-se-stat-ruskou-vesnici, https://www.bhandl.co.uk/about/auction-insights/forging-ahead-with-mr-samson-edme-samson-misunderstood-or-just-a-dodgy-faker/, https://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/179-pirkenhammer-brezova-marks, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena