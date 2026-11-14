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Silné gesto hvězdy formule 1! Hamilton osobně navštívil hranici s Gazou a zapojil se do humanitární pomoci

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Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton se vydal daleko od závodních okruhů. Jednačtyřicetiletý britský pilot Ferrari v úterý navštívil egyptský hraniční přechod Rafáh do Pásma Gazy, kde se setkal s humanitárními pracovníky a zapojil se do přípravy pomoci pro obyvatele válkou zdevastovaného území. Následně vyzval Izrael, aby umožnil její doručování bez dalších překážek.
Silné gesto hvězdy formule 1! Hamilton osobně navštívil hranici s Gazou a zapojil se do humanitární pomoci

Silné gesto hvězdy formule 1! Hamilton osobně navštívil hranici s Gazou a zapojil se do humanitární pomoci

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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