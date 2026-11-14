Češi dávají chleba do lednice, aby vydržel déle: Chleba v ní ale tvrdne až 1,5krát rychleji než na lince

Spousta lidí ukládá chléb do lednice v dobré víře, že tam vydrží déle. Vyzkoušet si to můžete sami.
Čerstvý bochník rozkrojte, jednu půlku dejte v sáčku do lednice a druhou nechte v sáčku na kuchyňské lince. Druhý den ukrojte z každé krajíc a porovnejte je v ruce i na jazyku. Výsledek obrací jednu z nejrozšířenějších kuchyňských rad naruby.
Krajíc z chladu je znatelně tužší
Krajíc z lednice bývá tužší, kdežto ten z linky zůstává vláčnější. Přitom oba ležely v sáčku, takže vysycháním se rozdíl vysvětlit nedá.
Přečtěte si také: Kvůli 1 dni můžete na předčasném důchodu přijít i o 100 000 Kč za 20 let. Krácení nikdy nezmizí Krajíc z lednice tuhne rychleji, přestože chléb v chladu neztrácí víc vody než na lince. Ilustrační foto.
Podobný výsledek přinesla studie německých vědců, která vyšla v lednu 2021 v časopise Foods. Chléb zabalený v lednici ztratil podobně málo vody jako zabalený chléb na lince. Přesto tvrdl rychleji.
Za tvrdnutím je škrob
Hned po upečení se škrob ve střídce začne znovu skládat do drobných krystalků, nejdřív během prvních hodin amylóza a potom několik dní amylopektin. Odborně se tomu říká retrogradace škrobu. Spolu s přesunem a ztrátou vody kvůli ní střídka postupně tuhne, a to i na lince.
Rychlost tohoto procesu určuje teplota. Krystalizace probíhá zhruba v rozmezí od −5 do 60 °C a nejrychleji v chladu nad bodem mrazu. Studie v odborném časopise Starch/Stärke z roku 2011, která srovnávala skladování při 25, 4 a −18 °C, naměřila nejrychlejší retrogradaci právě při 4 °C, tedy při teplotě běžné lednice. V mrazáku je chladněji, takže se stárnutí výrazně zpomalí, i když úplně nezastaví.
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Britský Quadram Institute zveřejnil v září 2022 pokus s rohlíky v uzavřených sáčcích. Vědci je měřili po 24, 48 a 72 hodinách. Rohlíky uložené při 3 až 5 °C okorávaly rychleji než ty na lince i v mrazáku.
Podrobná čísla přinesla zmíněná německá studie. Pšeničný a směsný kváskový chléb z pekárny v ní vědci skladovali 10 dní čtyřmi způsoby: v chlebníku, v papírovém sáčku s drobnými otvory, v plastovém sáčku na lince při zhruba 22 °C a v plastovém sáčku v lednici při zhruba 8 °C. Tvrdost střídky po deseti dnech vyjádřili v procentech té původní.
Chléb Tvrdost po 10 dnech v lednici Tvrdost po 10 dnech v sáčku na lince směsný kváskový 398 % 330 % pšeničný 424 % 390 % Přečtěte si také: Půllitr u výčepu stojí 4x víc než lahváč z obchodu. „Pivovary se podílejí na vyhánění hostů z hospod,“ říká ekonom
U směsného kváskového chleba tvrdla střídka v lednici každý den zhruba 1,5krát rychleji než v sáčku na lince, u pšeničného asi 1,4krát rychleji.
V boji s plísní lednice vyhrává
Táž studie ukázala i druhou stranu mince. V lednici se plíseň za 10 dní neobjevila, a to ani při laboratorní kontrole. Pšeničný chléb v sáčku na lince začal plesnivět mezi 4. a 5. dnem.
Směsný kváskový chléb do 10. dne nezplesnivěl v žádném způsobu uložení. Kváskovému chlebu pomáhá jeho kyselost, která zpomaluje plísně i tvrdnutí. Déle čerstvé vydrží také chleby s vyšším podílem žita nebo celozrnné mouky, kdežto čím víc je v chlebu pšeničné mouky, tím dřív okorá.
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Lednice proto dává smysl v horkém a vlhkém počasí, kdy chléb zplesniví do jednoho či dvou dnů. Platí to hlavně u bílého pečiva. Krajíce z chladu pak opečte nebo ohřejte.
Jak chléb uložit a co s okoralým
Chléb, který sníte rychle, nechte na lince v sáčku nebo v chlebníku, v suchu a mimo přímé slunce a zdroje tepla. Pomohou i tyto zvyky:
Nejrychleji vysychá otevřený řez. Když první krajíc ukrojíte ze středu bochníku a zbylé díly k sobě přitisknete, střídka zůstane krytá. Bochník můžete také nechat ležet řezem dolů na prkénku. Do mrazáku dejte chléb ještě čerstvý, dřív než okorá. Nakrájený na plátky a vzduchotěsně zabalený ho kvůli chuti spotřebujte do tří měsíců. Plátky stačí opéct, nebo je nechte rozmrznout volně na stole. Krajíc z lednice nebo okoralý kousek krátce ohřejte. Střídka změkne jen nakrátko, takže ho snězte hned. Přečtěte si také: Dobrá zpráva pro Čechy pečující o nemocné rodiče: Nový důchod od ledna 2027 vyskočí i o 1 600 Kč, spočítali jsme
Plesnivý chléb vyhoďte celý. Odkrojit skvrnu nestačí, protože plíseň v pórovité střídce prorůstá i pod povrch. U baleného pečiva patří do koše celé balení, i když plesniví jen jeden kus. Chlebník nebo hrnec na chleba jednou týdně vymyjte octovou vodou a nechte vyschnout, protože plesnivý kousek v něm nakazí i čerstvý chléb.
Okoralý chléb bez plísně je dál k jídlu. Hodí se třeba na topinky, do strouhanky nebo do chlebové polévky a některé recepty starší chléb dokonce vyžadují.
Zdroje: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7824337, https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2021-02/Molds_on_Food.pdf, https://www.kingarthurbaking.com/blog/2020/07/08/the-best-way-to-store-yeast-bread, https://www.verbraucherzentrale.de/node/58910, https://www.verbraucherzentrale.nrw/unsere-lebensmittel-brot, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pecivo-kupujeme-temer-denne-jak-je-ale-udrzet-co-nejdele-cerstve-29119.html, https://quadram.ac.uk/blogs/what-is-the-best-way-to-store-bread/, https://agris.fao.org/search/en/records/65df4ed90f3e94b9e5d73a52, https://www.chowhound.com/1572579/never-store-bread-in-refrigerator
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