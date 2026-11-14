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Češi dávají chleba do lednice, aby vydržel déle: Chleba v ní ale tvrdne až 1,5krát rychleji než na lince

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Spousta lidí ukládá chléb do lednice v dobré víře, že tam vydrží […]
Češi dávají chleba do lednice, aby vydržel déle: Chleba v ní ale tvrdne až 1,5krát rychleji než na lince

Češi dávají chleba do lednice, aby vydržel déle: Chleba v ní ale tvrdne až 1,5krát rychleji než na lince

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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