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Chuchvalce ze sušičky na záhonech vypadají neškodně, ale syntetická vlákna v nich zanesou půdu mikroplasty na desítky let

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Šedé žmolky z filtru sušičky radí internet sypat do kompostu i pod rajčata. Z prádla s polyesterem, fleecem či elastanem tak na záhon míří plastová mikrovlákna.
Chuchvalce ze sušičky na záhonech vypadají neškodně, ale syntetická vlákna v nich zanesou půdu mikroplasty na desítky let

Chuchvalce ze sušičky na záhonech vypadají neškodně, ale syntetická vlákna v nich zanesou půdu mikroplasty na desítky let

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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