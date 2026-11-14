Podmáčená půda v zimě zničí i mrazuvzdornou fuchsii. Zkušení zahrádkáři dávají ke kořenům stříšku a vrstvu listí

Listopadový déšť bubnuje do záhonu třetí den v kuse a pod holými proutky fuchsie se v prohlubni drží kaluž. Teploměr ukazuje plus čtyři stupně, takže by se zdálo, že keři nic nehrozí. Právě v takových dnech se však rozhoduje o tom, jestli na jaře obrazí. Starší české pěstitelské rady jsme porovnali s aktuálními návody britské Královské zahradnické společnosti (RHS), amerických univerzitních poraden a tuzemských školek. Shodují se v jednom: fuchsii magellanskou v české zahradě málokdy zlikviduje samotný mráz. Mnohem častěji ji udusí nasáklá, neprovzdušněná půda kolem kořenů, mokrá hromada listí přímo na krčku a déšť, který do kořenové zóny teče celou zimu.
Mrazuvzdornost fuchsie: nadzemní část zmrzne, kořeny přečkají
U fuchsie magellanské je dobré rozlišovat tři věci, které se v zahrádkářské řeči slévají dohromady. Mrazuvzdornost nadzemní části bývá skromná. Loňské výhony při silnějším mrazu odumřou, jak uvádí profil rostliny od Severokarolínské univerzitní poradny. Kořeny a báze keře jsou mnohem houževnatější a pod mulčem vydrží teploty, které by balkonovou fuchsii zabily během jedné noci. Třetí veličina, zimovzdornost na konkrétním stanovišti, pak skládá dohromady mráz, vlhkost, vítr, délku zimy, stáří rostliny a kvalitu půdy.
Rozdíl proti běžným balkonovým kráskám je markantní. Pěstitelský přehled Washingtonské státní univerzity řadí mrazocitlivé hybridy do klimatu, kde téměř nemrzne, zatímco fuchsii magellanskou a její křížence s mulčem nebo jinou ochranou zařazuje do pásma, kam spadá i většina Česka. Mezi všemi fuchsiemi patří k nejodolnějším.
Tuzemský časopis Naše krásná zahrada uvádí, že dobře zakořeněné rostliny snesou zhruba −15 °C. Školka Havlis u kultivaru „Riccartonii“ deklaruje zkušenost až do −24 °C v běžné zahradní půdě s vrstvou kůrového mulče. Keř, který každé jaro vyžene nové pruty od země a od července do mrazů kvete, má tedy v kořenech solidní rezervu. Spotřebovat ji ale nedokáže, pokud stojí ve vodě.
Proč přemokření zabije i otužilý keř
Půda se skládá z částic a pórů mezi nimi. Za normálních okolností je část těch pórů vyplněná vzduchem, ze kterého kořeny čerpají kyslík. Při dlouhodobém nasycení ho voda vytlačí. Návod RHS k zamokření a záplavám popisuje, co následuje: kořeny se v podstatě dusí, přestávají přijímat vodu i živiny a začínají hnít. Na listech se to v sezoně projeví žloutnutím, růst zakrní a rostlina může uhynout.
Paradoxní příznak zmiňuje RHS také. Zamokřená rostlina často vypadá, jako by trpěla suchem, protože kořeny bez kyslíku vodu nevstřebají. Kdo na to zareaguje další zálivkou, situaci ještě zhorší.
U fuchsií má hniloba i konkrétní původce. Příručka pro ochranu rostlin severozápadu USA, revidovaná v březnu 2026, jmenuje oomycety
Pythium rostratum a P. ultimum, kterým se daří právě ve špatně odvodněném, vodou nasáklém prostředí. Krátký liják přitom většině rostlin neublíží; RHS výslovně odlišuje rychle opadající vodu od zeminy, která zůstává mokrá týdny. Pro fuchsii je zrádný hlavně těžký, utužený záhon v terénní prohlubni, kde po každé srážce zůstává louže.
Washingtonská univerzitní poradna to shrnuje pěstitelsky ostře: více fuchsií zahubí mokré kořeny než chlad. RHS dodává, že odolné fuchsie nesnášejí půdní extrémy, tedy ani trvale mokrou, ani vyprahlou zem.
Listí, kůra a větraná stříška: zimní ochrana fuchsie v praxi
Zkušený pěstitel nechrání fuchsii obecně „před zimou“. Brání ji hlavně před kombinací stojaté vody, těžké půdy a dusivého mokrého krytu. Nejkonkrétnější návod jsme našli v pěstitelském profilu školky Havlis a podle nás jde o nejrozumnější postup pro české podmínky:
Načasování: zásyp přijde ještě před dlouhými podzimními dešti, dokud jsou listí i půda suché. Materiál: suché listí nebo suchá kůra se prosype kolem báze rostliny. RHS obecně počítá s mulčem v tloušťce aspoň 5 cm. Kryt: nad bázi se postaví velký plastový květináč obrácený dnem vzhůru, který zastaví déšť i sníh. Větrání: do boků poklopu se vyříznou průduchy, aby pod ním proudil vzduch a rostlina neuhnila. Zatížení: na dno obráceného květináče patří kámen nebo cihla, jinak ho odnese první vichr.
Stejnou službu podle nás odvede i šikmo položená deska, kus polykarbonátu, střešní taška nebo přepravka s víkem. Rozhoduje princip: srážky musí stékat mimo bázi a kořenová zóna nesmí zůstat neprodyšně uzavřená. Igelit natažený přes keř až k zemi dělá přesný opak: sráží se pod ním vlhkost a vzniká parník.
U zásypového materiálu se vyplatí znát jeho povahu. Listí výborně izoluje, jenže po nasáknutí se slehne do kompaktní placky. Kůra si vzdušnost drží déle. Kompost nebo dobře zetlelý hnůj, které RHS doporučuje kvůli ochraně koruny a zlepšení půdy, prospějí zemině, ale jako mokrý kopec přimáčknutý ke krčku bez střechy nad hlavou mohou spíš uškodit.
Když na záhoně stojí voda, kryt sám nestačí
Vrstva listí a poklop fungují jen tam, kde půda sama aspoň částečně odvádí vodu. Pokud po dešti zůstává louže hodiny či dny, je třeba řešit samotné stanoviště. Univerzita v Missouri radí u špatné drenáže zapracovat do země organickou hmotu, vysázet rostlinu na vyvýšené místo nebo zbudovat vyvýšený záhon, případně drenážní prvek.
Úspěch v české zahradě tak podle nás víc než katalogové číslo o mrazuvzdornosti ovlivní čtveřice rozhodnutí:
Rozhodnutí Doporučení podle zdrojů Stanoviště světlý polostín, ranní slunce a odpolední stín, kypřejší propustná zem Hloubka výsadby báze asi 5 cm pod původní úroveň (RHS), Washingtonská univerzita uvádí 10 až 15 cm Termín výsadby ideálně začátek léta, podzimní výsadba zvyšuje riziko ztráty v první zimě Odvodnění vyvýšené místo, organická hmota, u jílu případně drenáž
Hlubší výsadba chrání korunku, ze které na jaře raší nové výhony. Termín má také váhu. Podle pěstitelského návodu RHS je mladá fuchsie vysazená mezi podzimem a jarem v první sezoně zranitelnější. Sazenici koupenou brzy na jaře se proto vyplatí nejprve dopěstovat bez mrazu a do záhonu ji dát až počátkem léta. V tuzemských školkách se „Riccartonii“ prodává v kontejnerech o objemu 3 až 4 litry zhruba za 340 až 420 Kč.
Pro chladnější a vyšší polohy, kde by zahrádkář riskoval, doporučuje Naše krásná zahrada chráněný kout zahrady nebo pěstování v nádobě. Ta pak zimuje v místnosti do 10 °C s minimální zálivkou. Květináč potřebuje velmi dobrou drenáž a substrát má být jen mírně vlhký, nikdy rozbahněný. Na Vysočině či v podhůří se tato varianta podle nás vyplatí hlavně v prvních letech, než keř zesílí.
ČHMÚ ve svém měsíčním výhledu očekává do třetí dekády listopadu 2026 teplotně průměrné a srážkově lehce podprůměrné až průměrné období. Jde ovšem o celostátní pravděpodobnostní odhad, který o konkrétní zahradě s jílovitou prohlubní neřekne nic.
Jarní odkrytí a řez spustí nové obrůstání
Ochrana patří pryč zhruba v březnu, kdy pominou nejtužší mrazy. Školka Havlis doporučuje odkrývat právě v tomto období. Kryt nechaný příliš dlouho udržuje pod sebou vlhko a teplo, v nichž se rašící výhony vytahují a slábnou.
S řezem je lepší nespěchat už na podzim. Washingtonská univerzita radí nechat větve přes zimu na keři, protože samy chrání bázi, a stříhat až po odeznění mrazů. RHS na jaře odstraňuje odumřelé části k živým pupenům. V chladných zahradách může být nutné seříznout všechno loňské dřevo až k zemi, opatrně kvůli mladým výhonům, které se u báze už klubou. Mladé rostliny Havlis zkracuje zhruba 5 až 7 cm nad zemí. Na podzim stačí vyříznout zlomené, nemocné nebo překážející pruty.
Pokud přesto vyhrabete černé, měkké a zapáchající kořeny, RHS to popisuje jako typické poškození zamokřením. Odhrňte mokrý materiál, odveďte vodu a nechte kořenovou zónu proschnout. Šance na záchranu závisí na tom, jestli přežila zdravá báze s živými pupeny.
Když v dubnu ze suchého, větraného zásypu vykouknou první načervenalé výhonky, je jasné, že kořeny dýchaly celou zimu. Mrazuvzdornost se přitom liší podle odrůdy: RHS řadí samotný druh do kategorie H4 s minimem zhruba −5 až −10 °C, zatímco kultivar „Riccartonii“ do H6, tedy až −15 až −20 °C. Do mrazivějších poloh se proto vyplatí shánět právě ten.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková